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Футбол 20 августа 2026 · 09:31

Свалка и руины: как выглядит стадион "Шахтера" в оккупированном Донецке

90-летняя арена в самом центре города выглядит как декорации к фильму-катастрофе
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Свалка и руины: как выглядит стадион "Шахтера" в оккупированном Донецке
Так выглядел стадион "Шахтер" во время реконструкции в 1998 году (Фото: Википедия)

Первый домашний стадион донецкого "Шахтера" фактически превратился в свалку. Арена в течение 12 лет оставалась без присмотра.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на телекомпанию "Орбита".

Руины вместо футбольного поля

В сети появились очередные подтверждения упадка спортивной инфраструктуры временно оккупированного Донецка. На видео видно, что территория легендарного стадиона "Шахтер" полностью запущена.

Футбольное поле вместо газона поросло деревьями и кустарниками выше трибун. Бетонные элементы самих трибун постепенно осыпались и разрушились под влиянием времени и отсутствия ухода.

В общей сложности территория стадиона завалена мусором, обломками конструкций и строительными отходами.

Своеобразным артефактом прошлого на территории остается информационный плакат с ценами на билеты – 15 гривен за центральные сектора и 5 гривен за места за воротами.

Историческая ценность и трагическая страница

Арену "Шахтер" открыли 5 сентября 1936 года. За свою историю она пережила четыре масштабные реконструкции и оставалась домом для "горняков" до 2004 года.

Именно на этом стадионе "Шахтер" завоевал свой первый титул чемпиона независимой Украины и дебютировал в Лиге чемпионов, победив эстонскую "Левадию" (4:1);

Позже команда перешла на РСК "Олимпийский", а впоследствии – на новую "Донбасс-Арену". Сейчас "Шахтер" проведет домашние поединки во Львове, а матчи Лиги чемпионов планирует играть в Лондоне.

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Теги: Донецк Шахтер Футбол
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