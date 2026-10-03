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Футбол 03 октября 2026 · 21:30

Англия не оставила шансов Хорватии в матче Лиги наций

Команда Томаса Тухеля выдала результативный поединок в Риеке, а Кейн и Сака стали его главными героями.
Игорь Ильин Игорь Ильин Редактор новостей отдела «Спорт»
Англия не оставила шансов Хорватии в матче Лиги наций
Второй гол Кейна в ворота Хорватии (фото: УЕФА)
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Сборные Хорватии и Англии встретились в третьем туре Лиги наций. Львы захватила инициативу еще на старте поединка и уже в первом тайме создали себе комфортное преимущество.

Об этом сообщает Sport RBC.UA

Ход матча

Англичане открыли счет уже на восьмой минуте – первым во встрече отличился Гарри Кейн. На 21-й минуте преимущество гостей удвоил Джуд Беллингем.

Ближе к перерыву положение Хорватии стало еще сложнее – на 39-й минуте Энтони Гордон забил третий мяч, а на 45-й Букайо Сака сделал счет 0:4.

После перерыва англичане продолжили доминировать. На 53-й минуте Кейн оформил дубль, а на 68-й второй мяч забил и Сака.

Окончательный счет был установлен на 87-й минуте. Морган Роджерс завершил разгром Хорватии – 0:7.

Турнирное положение

Для Англии эта победа стала второй в нынешнем розыгрыше Лиги наций. После трех проведенных матчей у команды Тухеля есть шесть очков.

Хорватия после третьего тура осталась с тремя баллами. Для команды это второе поражение подряд в турнире.

Следующие матчи

Следующие поединки команды проведут 6 октября. Англия на своем поле сыграет против Чехии, в то время как Хорватия будет принимать Испанию. Снова эти сборные встретятся между собой 12 ноября.

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Теги: Футбол Лига наций
Главные матчи
Лига наций 3 октября 19:00
Хорватия - : - Англия
Лига наций 3 октября 21:45
Испания - : - Чехия
Лига наций 3 октября 21:45
Швейцария - : - Словения
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