"Жизнь без тенниса возможна": экс-первая ракетка Украины объявила о завершении карьеры

Украинская теннисистка Леся Цуренко объявила о завершении профессиональной карьеры. Бывшая 23-я ракетка мира также откровенно рассказала о сложностях последних лет, невоплощенных спортивных мечтах и планах на жизнь вне тенниса.

Об этом сообщает Sport RBC.UA сообщает со ссылкой на сообщение Леси Цуренко в Instagram .

Цуренко объяснила решение завершить карьеру

37-летняя украинка призналась, что в последние годы профессиональных выступлений негативно повлияли на ее отношение к теннису. По словам спортсменки, она даже стала сомневаться в собственной любви к этому виду спорта.

В то же время, после определенного времени и работы над собой Цуренко смогла переосмыслить пройденный путь и почувствовать благодарность за возможности, опыт, счастливые моменты и людей, которых встретила в течение карьеры.

"Я не осуществила своих детских мечтаний и не реализовала всего, чего хотела. Мое тело часто подводило меня, а ментально я не всегда могла справиться с вызовами, которые передо мной стояли. И, пожалуй, мне еще нужно время, чтобы принять то, что не все сложилось так, как когда-то представляла себе маленькая я".

Однако главным осознанием для украинки стало то, что ее жизнь не ограничивается профессиональным спортом.

"Но самое главное, что сейчас я знаю: жизнь без тенниса возможна. Она существует, и я могу попытаться реализовать себя в других сферах", - отметила Цуренко.

Четыре титула WTA и четвертьфинал US Open

За время профессиональной карьеры Леся Цуренко получила четыре титула WTA в одиночном разряде. Наивысшей позицией украинки в мировом рейтинге стало 23 место, которого она достигла в феврале 2019-го года.

Лучшим результатом теннисистки на турнирах Grand Slam стал выход в четвертьфинал US Open в 2018 году. Также она получала четвертый круг Уимблдона и Roland Garros.

Кроме индивидуальных достижений, Цуренко 16 раз представляла Украину на Кубке Билли Джин Кинг, ранее называвшегося Кубок Федерации.

Когда Цуренко провела последний матч

Последний раз официальные матчи украинка проводила в ноябре 2024-го года. После этого она восстанавливалась от травмы и не возвращалась к профессиональным состязаниям.

В течение этого периода Цуренко также участвовала в судебном процессе против WTA, связанном с эмоциональным стрессом, который, по ее утверждению, ей нанесла организация.