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Теннис 16 ноября 2026 · 12:12

Исторический финиш для Украины: WTA обнародовала итоговый мировой рейтинг теннисисток сезона-2026

Элина Свитолина и Марта Костюк завершили год в элитной десятке
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Исторический финиш для Украины: WTA обнародовала итоговый мировой рейтинг теннисисток сезона-2026
Элина Свитолина и Марта Костюк (фото: ФТУ)

Женская теннисная ассоциация обнародовала финальный мировой рейтинг по итогам 2026 года, учитывая результаты Итогового турнира. Украинский теннис завершил сезон с историческим достижением.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт WTA.

Свитолина и Костюк в топ-10

Первой ракеткой мира по итогам 2026 осталась представительница Казахстана Елена Рыбакина. Победа на Итоговом турнире позволила "нейтральной" Мирре Андреевой впервые в карьере подняться на второе место, сдвинув на третье Арину Соболенко. Кроме того, в первой десятке чешка Линда Носкова обошла соотечественницу Каролину Мухову, поднявшись на седьмое место.

Элина Свитолина, которая впервые с 2019 года выступила на Итоговом турнире и дошла до финала, сохранила шестую строчку мировой классификации.

Марта Костюк, несмотря на три поражения на групповом этапе дебютного для себя Итогового турнира, также удержалась в элите. Украинка финишировала десятой ракеткой мира.

Таким образом, Украина впервые завершила теннисный год сразу с двумя представительницами в первой десятке.

Итоговый топ-10 рейтинга WTA за 2026 год:

  1. Елена Рыбакина (Казахстан) – 8099 очков
  2. Мирра Андреева – 7806
  3. Арина Соболенко – 6685
  4. Коко Гофф (США) – 6163
  5. Джессика Пегула (США) – 6160
  6. Элина Свитолина (Украина) – 5921
  7. Линда Носкова (Чехия) – 4743
  8. Каролина Мухова (Чехия) – 4665
  9. Ига Свентек (Польша) – 4188
  10. Марта Костюк (Украина) – 3910

Позиции других украинок

Кроме лидеров национального тенниса, большинство украинских игроков сохранили свои места в мировом рейтинге, а 19-летняя Вероника Подрез обновила персональный рекорд:

  • Дарья Снигур осталась на 42-м месте (1223 очка) и сохраняет статус третьей ракетки Украины.
  • Юлия Стародубцева и Ангелина Калинина занимают соседние позиции – 55 (1090 баллов) и 56 (1087 очков) соответственно.
  • Александра Олейникова идет 70-й (957 очков).
  • Даяна Ястремская продолжает находиться за пределами первой сотни – на 103-й строчке (770 очков).
  • Вероника Подрез поднялась со 121-го на 120-е место (654 очка), установив новый личный рекорд в одиночном разряде.
  • Анастасия Соболева опустилась на три позиции (167-е место, 454 очка), а Катарина Завацкая потеряла три ступени и занимает 249 место (309 очков).

Исторический финиш для Украины: WTA обнародовала итоговый мировой рейтинг теннисисток сезона-2026

Ранее американский журналист призвал WTA оштрафовать белоруску Арину Соболенко.

Теги: Теннис Элина Свитолина Марта Костюк Даяна Ястремская
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