Исторический финиш для Украины: WTA обнародовала итоговый мировой рейтинг теннисисток сезона-2026

Женская теннисная ассоциация обнародовала финальный мировой рейтинг по итогам 2026 года, учитывая результаты Итогового турнира. Украинский теннис завершил сезон с историческим достижением.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт WTA .

Свитолина и Костюк в топ-10

Первой ракеткой мира по итогам 2026 осталась представительница Казахстана Елена Рыбакина. Победа на Итоговом турнире позволила "нейтральной" Мирре Андреевой впервые в карьере подняться на второе место, сдвинув на третье Арину Соболенко. Кроме того, в первой десятке чешка Линда Носкова обошла соотечественницу Каролину Мухову, поднявшись на седьмое место.

Элина Свитолина, которая впервые с 2019 года выступила на Итоговом турнире и дошла до финала, сохранила шестую строчку мировой классификации.

Марта Костюк, несмотря на три поражения на групповом этапе дебютного для себя Итогового турнира, также удержалась в элите. Украинка финишировала десятой ракеткой мира.

Таким образом, Украина впервые завершила теннисный год сразу с двумя представительницами в первой десятке.

Итоговый топ-10 рейтинга WTA за 2026 год:

Елена Рыбакина (Казахстан) – 8099 очков Мирра Андреева – 7806 Арина Соболенко – 6685 Коко Гофф (США) – 6163 Джессика Пегула (США) – 6160 Элина Свитолина (Украина) – 5921 Линда Носкова (Чехия) – 4743 Каролина Мухова (Чехия) – 4665 Ига Свентек (Польша) – 4188 Марта Костюк (Украина) – 3910

Позиции других украинок

Кроме лидеров национального тенниса, большинство украинских игроков сохранили свои места в мировом рейтинге, а 19-летняя Вероника Подрез обновила персональный рекорд: