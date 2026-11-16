Исторический финиш для Украины: WTA обнародовала итоговый мировой рейтинг теннисисток сезона-2026

Женская теннисная ассоциация обнародовала финальный мировой рейтинг по итогам 2026 года, учитывая результаты Итогового турнира. Украинский теннис завершил сезон с историческим достижением.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт WTA.
Первой ракеткой мира по итогам 2026 осталась представительница Казахстана Елена Рыбакина. Победа на Итоговом турнире позволила "нейтральной" Мирре Андреевой впервые в карьере подняться на второе место, сдвинув на третье Арину Соболенко. Кроме того, в первой десятке чешка Линда Носкова обошла соотечественницу Каролину Мухову, поднявшись на седьмое место.
Элина Свитолина, которая впервые с 2019 года выступила на Итоговом турнире и дошла до финала, сохранила шестую строчку мировой классификации.
Марта Костюк, несмотря на три поражения на групповом этапе дебютного для себя Итогового турнира, также удержалась в элите. Украинка финишировала десятой ракеткой мира.
Таким образом, Украина впервые завершила теннисный год сразу с двумя представительницами в первой десятке.
Итоговый топ-10 рейтинга WTA за 2026 год:
Кроме лидеров национального тенниса, большинство украинских игроков сохранили свои места в мировом рейтинге, а 19-летняя Вероника Подрез обновила персональный рекорд:
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