Історичний фініш для України: WTA оприлюднила підсумковий світовий рейтинг тенісисток сезону-2026

Жіноча тенісна асоціація оприлюднила фінальний світовий рейтинг за підсумками 2026 року, врахувавши результати Підсумкового турніру. Український теніс завершив сезон із історичним досягненням.
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний сайт WTA.
Першою ракеткою світу за підсумками 2026 року залишилася представниця Казахстану Єлена Рибакіна. Перемога на Підсумковому турнірі дозволив "нейтральній" Міррі Андрєєвій вперше в кар'єрі піднятися на друге місце, посунувши на третю сходинку Аріну Соболенко. Крім того, у першій десятці чешка Лінда Носкова обійшла співвітчизницю Кароліну Мухову, піднявшись на сьоме місце.
Еліна Світоліна, яка вперше з 2019 року виступила на Підсумковому турнірі і дійшла до фіналу, зберегла шосту сходинку світової класифікації.
Марта Костюк, попри три поразки на груповому етапі дебютного для себе Підсумкового турніру, також втрималася в еліті. Українка фінішувала десятою ракеткою світу.
Таким чином, Україна вперше завершила тенісний рік одразу з двома представницями у першій десятці.
Підсумковий топ-10 рейтингу WTA за 2026 рік:
Окрім лідерок національного тенісу, більшість українських гравчинь зберегли свої місця у світовому рейтингу, а 19-річна Вероніка Подрез оновила персональний рекорд:
Раніше американський журналіст закликав WTA оштрафувати білоруску Арину Соболенко.