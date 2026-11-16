Історичний фініш для України: WTA оприлюднила підсумковий світовий рейтинг тенісисток сезону-2026

Жіноча тенісна асоціація оприлюднила фінальний світовий рейтинг за підсумками 2026 року, врахувавши результати Підсумкового турніру. Український теніс завершив сезон із історичним досягненням.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний сайт WTA .

Світоліна та Костюк у топ-10

Першою ракеткою світу за підсумками 2026 року залишилася представниця Казахстану Єлена Рибакіна. Перемога на Підсумковому турнірі дозволив "нейтральній" Міррі Андрєєвій вперше в кар'єрі піднятися на друге місце, посунувши на третю сходинку Аріну Соболенко. Крім того, у першій десятці чешка Лінда Носкова обійшла співвітчизницю Кароліну Мухову, піднявшись на сьоме місце.

Еліна Світоліна, яка вперше з 2019 року виступила на Підсумковому турнірі і дійшла до фіналу, зберегла шосту сходинку світової класифікації.

Марта Костюк, попри три поразки на груповому етапі дебютного для себе Підсумкового турніру, також втрималася в еліті. Українка фінішувала десятою ракеткою світу.

Таким чином, Україна вперше завершила тенісний рік одразу з двома представницями у першій десятці.

Підсумковий топ-10 рейтингу WTA за 2026 рік:

Єлена Рибакіна (Казахстан) – 8099 очок Мірра Андрєєва – 7806 Аріна Соболенко – 6685 Коко Гофф (США) – 6163 Джессіка Пегула (США) – 6160 Еліна Світоліна (Україна) – 5921 Лінда Носкова (Чехія) – 4743 Кароліна Мухова (Чехія) – 4665 Іга Свьонтек (Польща) – 4188 Марта Костюк (Україна) – 3910

Позиції інших українок

Окрім лідерок національного тенісу, більшість українських гравчинь зберегли свої місця у світовому рейтингу, а 19-річна Вероніка Подрез оновила персональний рекорд: