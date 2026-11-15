Скандал із Соболенко отримав продовження: у США вимагають штрафу на користь України

Американський тенісний журналіст Джон Вертгайм закликав Жіночу тенісну асоціацію (WTA) оштрафувати білоруску Арину Соболенко після скандалу з образливими висловлюваннями на адресу українців під час Підсумкового турніру. На його думку, кошти від можливого штрафу слід спрямувати на допомогу Україні.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на соцмережу Х журналіста.

Журналіст вимагає покарання

Багаторічний оглядач Sports Illustrated та журналіст CBS Джон Вертгайм відреагував на ситуацію, що виникла після матчу Соболенко проти українки Еліни Світоліної на WTA Finals.

У своєму дописі в соціальній мережі X він наголосив, що пояснення білоруської тенісистки не повинні звільняти її від відповідальності.

"Тепер, коли вона фактично підтвердила ці огидні, нічим не виправдані висловлювання, WTA обов'язково має її оштрафувати. Регламент передбачає відповідальність за образи не лише суперників та офіційних осіб, а й уболівальників. Кошти від штрафу мають бути спрямовані українській благодійній організації", – написав Вертгайм.

Таким чином, журналіст закликав WTA не обмежуватися реакцією самої спортсменки, а розглянути можливість дисциплінарного покарання.

Lot of you writing about Sabalenka and @wta . Now that she’s effectively confirmed those vile, indefensible remarks.

A) The WTA *MUST* fine her. (The code even alludes to obscene/derogatory remarks made to fans, not just officials and opponents).

B) The $$ should be earmarked to… — Jon Wertheim (@jon_wertheim) November 14, 2026

Яке покарання загрожує Соболенко

Згідно з регламентом WTA, за словесні образи, зокрема на адресу глядачів, може передбачатися штраф до 10 тисяч доларів.

Отже, навіть якщо висловлювання Соболенко справді були спрямовані на вболівальників, це не означає автоматичного звільнення від можливої відповідальності.

Інформації про офіційне рішення WTA щодо штрафу для білоруської тенісистки наразі немає.