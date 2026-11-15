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Теніс 15 листопада 2026 · 10:24

"Це було не про Світоліну": Соболенко пояснила, кого назвала "сукою" на корті (відео)

Білоруська тенісистка опублікувала звернення після гучного скандалу на Підсумковому турнірі
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
"Це було не про Світоліну": Соболенко пояснила, кого назвала "сукою" на корті (відео)
Аріна Соболенко (фото: instagram.com/arynasabalenka)

Гучний інцидент, що стався під час вирішального матчу групового етапу Підсумкового турніру WTA між українкою Еліною Світоліною та білорускою Аріною Соболенко, отримав продовження. Після хвилі хейту в соцмережах через нецензурну лайку на корті "нейтральна" тенісистка виступила з офіційним виправданням.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на особистий Instagram білоруски.

Битва за вихід у плей-офф

Поєдинок за вихід у півфінал Підсумкового турніру-2026 завершився вольовою перемогою Еліни Світоліної у трьох сетах. Обмінявшись дзеркальними партіями (6:3, 3:6), українка розгромила суперницю у вирішальному сеті (6:1), після чого в 1/2 фіналу здолала також чешку Лінду Носкову. Однак спортивний результат відійшов на другий план через ганебну поведінку Соболенко під час гри.

Брудна лайка на корті

Після завершення зустрічі в мережі миттєво розлетілося відео з трансляції, яке лише на одній зі сторінок у соцмережі X зібрало понад 5 мільйонів переглядів. На кадрах зафіксовано, як роздратована Соболенко під час гри вживає російську нецензурну лексику на адресу українців.

Поведінка тенісистки викликала шквал критики з боку фанів та спортивної спільноти. Попри те, що зазвичай білоруска намагається уникати коментарів на гострі чи незручні теми, масштаб резонансу змусив її публічно реагувати.

Виправдання в Instagram

Соболенко опублікувала сторіс у своєму Instagram, де запевнила, що її слова стосувалися не української тенісистки, а окремих людей на трибунах.

"Я хочу уточнити дещо з моментів із мого нещодавнього матчу, що поширюється в інтернеті. Мій коментар не був адресований Еліні. Я була розчарована невеликою групою глядачів, які агресивно аплодували моїм помилкам, і я відреагувала емоційно в той момент", – написала білоруска.

Тенісистка також визнала, що мала б інакше впоратися зі своїм роздратуванням, та попросила вибачення у "всіх, кого образила". Наприкінці звернення вона відзначила високий рівень гри Світоліної та побажала українці успіхів у наступних раундах турніру.

Раніше ми повідомили, що легенда світового тенісу запропонував змінити правила гри.

Теги: Теніс Еліна Світоліна
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