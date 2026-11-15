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Теніс 15 листопада 2026 · 01:21

Світоліна розгромила суперницю та вперше за сім років вийшла у фінал Підсумкового турніру WTA

Українська тенісистка впевнено перемогла чешку Лінду Носкову
Ігор Ільїн Ігор Ільїн Редактор новин відділу «Спорт»
Світоліна розгромила суперницю та вперше за сім років вийшла у фінал Підсумкового турніру WTA
Українка не залишила шансів Лінді Носковій (фото: WTA)

Перша ракетка України Еліна Світоліна пробилася до фіналу Підсумкового турніру WTA-2026. У півфінальному поєдинку українка не залишила шансів представниці Чехії Лінді Носковій, здобувши переконливу перемогу у двох сетах.

Про це повідомляє Sport RBC.UA.

Як Світоліна здолала Носкову

На початку зустрічі суперниці обмінялися брейками. Після рівного старту Світоліна поступово захопила ініціативу та почала впевненіше діяти на прийомі.

За рахунку 2:2 українка виграла чотири гейми поспіль, завершивши першу партію на свою користь – 6:2.

У другому сеті перевага Еліни стала ще відчутнішою. Українка виграла п'ять стартових геймів, практично позбавивши Носкову шансів на камбек.

Чеська тенісистка зуміла взяти лише один гейм на власній подачі. Після цього Світоліна впевнено довела зустріч до перемоги, реалізувавши матчбол у сьомому геймі.

Еліна Світоліна (Україна) – Лінда Носкова (Чехія) – 6:2, 6:1

Історичне досягнення українки

Світоліна втретє у кар'єрі пробилася до фіналу Підсумкового турніру WTA та вперше зробила це з 2019 року.

У 2018 році українка стала чемпіонкою турніру, а наступного сезону дійшла до вирішального матчу.

Крім того, перемога над Носковою стала для Еліни вже 11-ю у 2026 році над представницями топ-10 світового рейтингу. За цим показником українка встановила новий рекорд сезону.

Хто суперниця Світоліної у фіналі

У вирішальному матчі українка зустрінеться з Міррою Андрєєвою, яка виступає у нейтральному статусі.

У своєму півфіналі Андрєєва перемогла американку Джессіку Пегулу. Фінал Підсумкового турніру WTA відбудеться в неділю, 15 листопада.

Раніше Світоліна сенсаційно обіграла Сабалєнку.

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