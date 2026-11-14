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Баскетбол 14 листопада 2026 · 20:27

Драма в Манчестері: баскетболістки збірної України програли майже виграний матч

Українки не змогли зупинити камбек суперниць
Ігор Ільїн Ігор Ільїн Редактор новин відділу «Спорт»
Драма в Манчестері: баскетболістки збірної України програли майже виграний матч
Жіноча збірна України з баскетболу (фото: ФБУ)

Жіноча збірна України з баскетболу зазнала драматичної поразки від Великої Британії у кваліфікації Євробаскету-2027. Українки контролювали перебіг зустрічі протягом трьох чвертей, однак розгубили перевагу в заключній десятихвилинці.

Про це повідомляє Sport RBC.UA.

Україна не втримала перемогу

Поєдинок у Манчестері розпочався за сценарієм української команди. Підопічні збірної України активно діяли в атаці та виграли стартову чверть із перевагою в дев'ять очок – 27:18.

У другій десятихвилинці господарки майданчика зуміли скоротити відставання. Британки виграли цей відрізок із рахунком 17:14, проте на велику перерву українки пішли лідерками – 41:35.

Після відпочинку збірна України знову перехопила ініціативу. Третю чверть українки виграли 22:18 і перед вирішальними десятьма хвилинами мали комфортну перевагу – 63:53.

Однак у заключній чверті перебіг зустрічі кардинально змінився. Британки суттєво додали в атаці та почали стрімко скорочувати відставання.

За останні десять хвилин господарки набрали 32 очки, тоді як українська команда відповіла лише 20. У підсумку Велика Британія здійснила камбек і вирвала перемогу – 85:83.

Найрезультативнішою у складі України стала Аліна Ягупова, яка набрала 26 очок. У британської команди 22 очки записала до свого активу Саванна Вілкінсон.

Велика Британія – Україна – 85:83 (18:27, 17:14, 18:22, 32:20)

Турнірне становище та наступний матч

Для збірної України ця поразка стала першою на другому етапі кваліфікації. У стартовому поєдинку українки перемогли Люксембург – 64:52.

Наступним суперником команди стане збірна Франції. Матч відбудеться 17 листопада в Ризі. Початок зустрічі – о 15:00 за київським часом.

За регламентом дві найкращі команди групи отримають путівки до фінальної частини Євробаскету-2027.

Нагадаємо, що у стартовому поєдинку українські баскетболістки здобули гостьову перемогу над національною командою Люксембургу.

Головні матчі
Ліга націй 14 листопада 21:45
Північна Ірландія - : - Україна
WTA Finals 14 листопада 23:15
Лінда Носкова - : - Еліна Світоліна
Ліга націй 14 листопада 21:45
Португалія - : - Данія
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