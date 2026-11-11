Ривок із перших хвилин: жіноча збірна України яскраво стартувала у відборі на Євробаскет-2027

Жіноча збірна України з баскетболу вдало розпочала виступи у другому раунді кваліфікації на Євробаскет-2027. У стартовому поєдинку українські баскетболістки здобули гостьову перемогу над національною командою Люксембургу.

Вирішальний ривок на старті

Українки захопили ініціативу з перших хвилин, зробивши стартовий ривок 13:0. Хоча господаркам майданчика вдалося трохи скоротити відставання, після першої чверті "синьо-жовті" перемагали з перевагою в 11 очок – 20:9.

У другій та третій 10-хвилинках Люксембург чинив опір і перед заключним відрізком скоротив відставання до 5 пунктів. Проте у фінальній чверті збірна України знову додала в агресії та довела матч до перемоги з рахунком 64:52.

Найрезультативнішою гравчинею зустрічі стала Аліна Ягупова, яка принесла Україні 20 очок. Ще 18 пунктів додала Тетяна Юркевич.

Відбір на Євробаскет-2027. Другий раунд. Група М

Люксембург – Україна – 52:64 (9:20, 16:11, 14:13, 13:20)

Турнірне становище та наступні матчі

Здобута перемога дозволила жіночій збірній України посісти другу сходинку у турнірній таблиці групи. Лідером квартету стала збірна Франції, яка в іншому матчі дня розгромила Велику Британію з рахунком 104:57.

До завершення листопадового ігрового вікна українки проведуть ще два поєдинки. У суботу, 14 листопада, "синьо-жовті" зіграють на виїзді проти Великої Британії (початок о 18:00 за київським часом), а у вівторок, 17 листопада, у Ризі прийматимуть Францію (о 15:00).