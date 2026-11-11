Два голи за хвилину перевернули гру: Україна вирвала перемогу в Ізраїля

Юнацька збірна України з футболу здобула вольову перемогу над Ізраїлем у першому матчі другого раунду кваліфікації чемпіонату Європи-2027. Підопічні Олега Лужного поступалися супернику після першого тайму, однак наприкінці зустрічі зуміли перевернути її перебіг.

Про перебіг та результат матчу повідомляє Sport RBC.UA .

Чемпіонат Європи U-19 2027. Кваліфікація, другий етап

Україна - Ізраїль - 3:2 (1:2, 2:0)

Голи: Дєдов, 13, 86, Ткаченко, 87 - Коен, 10, Бен Сімон, 40.

Україна двічі відігравалася у матчі з Ізраїлем

Поєдинок першого туру групи A6 Ліги А відбувся 11 листопада. Ізраїльтяни відкрили рахунок уже на 10-й хвилині: Ноам Коен скористався перехопленням передачі і вивів свою команду вперед.

Втім, відповідь "синьо-жовтих" не забарилася. На 13-й хвилині Олександр Дєдов замкнув передачу Патрика Сикута та відновив рівновагу.

Перед перервою збірна Ізраїлю знову вийшла вперед. На 40-й хвилині Ілай Бен Сімон відзначився ударом із близької відстані.

Два голи за хвилину принесли Україні перемогу

Розв’язка зустрічі настала наприкінці основного часу. На 86-й хвилині Дєдов після подачі з кутового пробив головою та оформив дубль, зрівнявши рахунок.

А вже за хвилину Україна забила втретє. Олександр Ткаченко отримав передачу від Івана Багрія та точним ударом низом у лівий кут воріт приніс команді перемогу - 3:2.

Таким чином, збірна України U19 розпочала другий раунд відбору на Євро-2027 із трьох очок.

Коли Україна U19 зіграє наступні матчі відбору

У групі A6, матчі якої приймає Італія, українцям також належить зустрітися з господарями мінітурніру та збірною Румунії.

Наступний поєдинок команда Олега Лужного проведе 14 листопада проти Італії. Завершить виступи на цьому етапі українська збірна матчем із Румунією 17 листопада.

До третього кваліфікаційного раунду Євро-2027 вийдуть три найкращі команди кожної групи Ліги А.