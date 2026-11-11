Теніс потребує перезавантаження: легенда спорту запропонував змінити правила гри

Надаль закликав переглянути тенісний календар

Рафаель Надаль вважає, що сучасний календар ATP створює надмірне навантаження на тенісистів. Професійний сезон триває майже 11 місяців, через що гравці практично не мають повноцінного часу для відпочинку, відновлення та якісної фізичної підготовки.

На думку іспанця, така інтенсивність змагань сприяє поширенню травм. Ситуацію ускладнюють і вимоги сучасного тенісу: дедалі потужніші удари та вибухові переміщення створюють додаткове навантаження на організм.

Окремо Надаль звернув увагу на переважання хардових покриттів у календарі. Він вважає, що такі корти є надто агресивними для суглобів, особливо з огляду на тривалість сезону.

"Я не знаю багато професійних видів спорту, у яких змагання відбуваються на таких покриттях. У тенісі ми більшу частину часу граємо на кортах, які, скажімо так, дуже агресивні для тіла та суглобів. А потім ми розплачуємося за це наслідками", - заявив Надаль.

Іспанець також наголосив на необхідності зберігати більшу різноманітність покриттів. На його думку, ґрунтові та трав'яні корти можуть бути більш сприятливими для організму з погляду ударного навантаження, хоча також мають власні фізичні особливості.

Легенда тенісу запропонувала змінити систему рейтингу ATP

Ще однією проблемою Надаль назвав чинну систему нарахування рейтингових очок. Наразі рейтинг ATP формується на основі результатів гравців за останні 52 тижні.

Через це тенісисти змушені постійно брати участь у турнірах, адже пропуск змагань, на яких вони раніше здобули значну кількість очок, може суттєво погіршити їхні позиції. Особливо відчутними такі наслідки стають у разі травм, коли спортсмену необхідно тривалий час відновлюватися.

Надаль запропонував перейти до системи, за якої рейтинг враховував би результати гравців за останні два роки, а не лише за один.

"Система рейтингу, заснована на результатах за останні два роки замість одного, дала б гравцям трохи більше свободи для ухвалення правильних рішень. Водночас у разі травми вони мали б більше часу на відновлення, не побоюючись, що їхня позиція в рейтингу швидко обвалиться", - пояснив іспанець.

Надаль розкритикував розширення Masters 1000

Окремо колишній лідер світового тенісу висловився щодо тривалості турнірів серії Masters 1000. Він не підтримує рішення зробити більшість цих змагань двотижневими, оскільки це ще більше ущільнює календар і збільшує навантаження на спортсменів.

"Я також вважаю, що рішення розширити майже всі турніри Masters 1000 до двох тижнів було помилкою", - наголосив Надаль.

Іспанець переконаний, що професійному тенісу потрібні системні зміни, які дадуть спортсменам більше можливостей для відновлення та допоможуть зменшити ризик травм. На його думку, нинішня модель календаря та рейтингу створює проблеми, за які гравці зрештою змушені платити власним здоров'ям.