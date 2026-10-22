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Теніс 22 жовтня 2026 · 18:07

Після кейсів Сіннера та Швьонтек в тенісі змінять антидопінгові правила

WADA пом’якшить підхід до ненавмисного забруднення, а ITIA перегляне правила допінг-контролю
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Після кейсів Сіннера та Швьонтек в тенісі змінять антидопінгові правила
Випадок Іги Швьонтек призвів до змін в правилах (Фото: iga.swiatek, Instagram)

З 1 січня 2027-го року в професійному тенісі запрацюють оновлені антидопінгові правила. Вони передбачатимуть гнучкіші санкції за ненавмисне потрапляння заборонених речовин і змінять вимоги до доступності гравців для перевірок.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на офіційний сайт Міжнародного агентства із забезпечення чесності в тенісі (ITIA).

Зміни в підходах від WADA

З 2027-го року спортсменам буде простіше претендувати на пом’якшення покарання, якщо заборонена речовина потрапила до їхнього організму ненавмисно. Йдеться, зокрема, про випадки забруднення через їжу, напої, лікарські препарати, навколишнє середовище або фізичний контакт з іншими людьми чи предметами.

Питання особливо актуальне після допінгових справ Янніка Сіннера та Іги Швьонтек у 2024-му році. Обидва тенісисти змогли довести ненавмисний характер потрапляння заборонених речовин, однак Сіннер отримав тримісячну дискваліфікацію, а Швьонтек - одномісячну.

Нові положення не означають автоматичного звільнення від відповідальності. Гравець, як і раніше, повинен установити джерело забруднення та довести відсутність істотної вини або недбалості. Залежно від обставин покарання може варіюватися від попередження без відсторонення до двох років дискваліфікації.

Зміни в групах тестування

Зміни торкнуться й системи контролю за місцеперебуванням спортсменів. Наразі гравці, включені до основної групи тестування - Registered Testing Pool (RTP), - повинні щодня вказувати 60-хвилинний проміжок, протягом якого вони гарантовано доступні для допінг-контролю. Під час офіційних тенісних турнірів діє виняток із цієї вимоги.

Із 1 січня 2027-го року його скасують. Тенісисти, які залишаться в RTP, повинні будуть зазначати час доступності для перевірки щодня, зокрема й під час змагань.

Водночас ITIA погодило з WADA нову систему, яка має зменшити адміністративне навантаження на більшість спортсменів. Близько 80% гравців із нинішньої основної групи переведуть до розширеної групи тестування, учасники якої не будуть зобов’язані щодня вказувати 60-хвилинний проміжок.

Нині до основної групи RTP входять приблизно 250 тенісистів. Після реформи в ній залишиться близько 50 спортсменів - переважно провідні гравці одиночного рейтингу та тенісисти, відібрані за додатковими критеріями.

Відмова від допінг-тесту загрожуватиме дискваліфікацією

Нові правила не обмежуватимуть повноважень допінг-офіцерів. Будь-який тенісист, незалежно від належності до певної групи тестування, буде зобов’язаний здати пробу на вимогу уповноваженого інспектора.

Це стосуватиметься як періоду змагань, так і часу поза турнірами - незалежно від того, який проміжок доступності зазначив спортсмен. Відмова від проходження допінг-контролю може призвести до дискваліфікації терміном до чотирьох років.

Раніше ми наводили зізнання чемпіонки Вімблдона Маркети Вондроушової про те, як дискваліфікація вплинула на її життя.

Теги: Теніс
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