Впливає не лише на кар'єру: чемпіонка Вімблдона розповіла про вплив дискваліфікації на життя

Чеська тенісистка Маркета Вондроушова розповіла про обмеження під час чотирирічної дискваліфікації. Спортсменка не може відвідувати матчі свого хлопця та продовжує здавати допінг-проби.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на допис Маркети Вондроушової в Instagram .

Вондроушова не може відвідувати тенісні турніри

За словами чеської тенісистки, дискваліфікація означає не просто заборону грати в теніс. Вона також не може тренуватися у своєму клубі або користуватися його спортивною інфраструктурою.

Обмеження поширюються навіть на відвідування змагань як звичайна глядачка. Через це тенісистка не має змоги підтримувати друзів, більшість яких пов’язані зі спортом, а також свого хлопця - професійного тенісиста.

"Поки він грає, я сиджу в готельному номері й дивлюся його матчі на екрані замість того, щоб бути поруч із кортом і підтримувати його", - розповіла чешка.

Вондроушова зізналася, що плакала під час першого турніру, на який приїхала разом із хлопцем після початку дискваліфікації. Їй було важко перебувати поруч зі спортом, який протягом багатьох років був невіддільною частиною її життя, але не мати можливості брати в ньому участь.

Тенісистка продовжує проходити допінг-контроль

Попри відсторонення, Вондроушова й надалі повинна виконувати вимоги антидопінгової системи. Зокрема, вона має повідомляти про своє місцеперебування та щодня визначати конкретний одногодинний проміжок, протягом якого доступна для допінг-контролю.

Чешка також спростувала припущення про те, що чергова негативна допінг-проба може вплинути на її справу або допомогти скоротити термін дискваліфікації. За словами спортсменки, вона регулярно проходила тестування, зокрема після відсторонення, і всі її результати були негативними.

"Ще один негативний результат допінг-тесту сам по собі нічого не змінює в моїй ситуації. Саме тому мені так важко читати, коли люди називають мене "допінгісткою", або чути, як представники тенісного світу кажуть, що я маю такий вигляд, ніби десь курила марихуану", - зазначила Вондроушова.

Причини дискваліфікації

Маркета Вондроушова, чемпіонка Вімблдону-2023, отримала чотирирічну дискваліфікацію через відмову пройти позазмагальний допінг-контроль 3 грудня 2025-го року.

Тенісистка пояснювала своє рішення побоюваннями за власну безпеку, а також фізичним і психологічним виснаженням. Однак незалежний трибунал визнав ці аргументи недостатніми для відмови від здавання проби.

Вондроушова наполягає, що ніколи не вживала заборонених препаратів. Термін дискваліфікації 27-річної чешки розпочався 22 червня 2026-го року та має завершитися 21 червня 2030-го року. Тенісистка оскаржила рішення у Спортивному арбітражному суді (CAS).

Наприкінці звернення Вондроушова подякувала всім, хто продовжує її підтримувати, та наголосила, що хотіла пояснити справжні наслідки такого покарання для повсякденного життя.