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Теннис 17 октября 2026 · 13:01

Влияет не только на карьеру: чемпионка Уимблдона рассказала о влиянии дисквалификации на жизнь

Теннисистка не может посещать турниры даже как зрительница, но должна проходить допинг-контроль
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Влияет не только на карьеру: чемпионка Уимблдона рассказала о влиянии дисквалификации на жизнь
Чешская теннисистка торжествовала на Уимблдоне всего три года назад (Фото: marketavondrousova, Instagram)
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Чешская теннисистка Маркета Вондроушова рассказала об ограничениях в четырехлетней дисквалификации. Спортсменка не может посещать матчи своего парня и продолжает сдавать допинг-пробы.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на сообщение Маркеты Вондроушовой в Instagram.

Вондроушова не может посещать теннисные турниры

По словам чешской теннисистки, дисквалификация означает не просто запрет играть в теннис. Она также не может тренироваться в своем клубе или использовать его спортивную инфраструктуру.

Ограничения распространяются даже на посещение соревнований как обычная зрительница. Поэтому теннисистка не имеет возможности поддерживать друзей, большинство которых связаны со спортом, а также своего парня - профессионального теннисиста.

"Пока он играет, я сижу в гостиничном номере и смотрю его матчи на экране вместо того, чтобы быть рядом с кортом и поддерживать его", – рассказала чешка.

Вондроушова призналась, что плакала на первом турнире, на который приехала вместе с парнем после начала дисквалификации. Ей было тяжело находиться рядом со спортом, который на протяжении многих лет был неотъемлемой частью ее жизни, но не имел возможности принимать в нем участие.

Теннисистка продолжает проходить допинг-контроль

Несмотря на отстранение, Вондроушова и дальше должна выполнять требования антидопинговой системы. В частности, она должна сообщать о своем местонахождении и ежедневно определять конкретный одночасовой промежуток, в течение которого доступна для допинг-контроля.

Чешка также опровергла предположение, что очередная негативная допинг-проба может повлиять на ее дело или помочь сократить срок дисквалификации. По словам спортсменки, она регулярно проходила тестирование, в том числе после отстранения, и все ее результаты были отрицательными.

"Еще один негативный результат допинг-теста сам по себе ничего не меняет в моей ситуации. Именно поэтому мне так тяжело читать, когда люди называют меня "допингисткой", или слышать, как представители теннисного мира говорят, что я выглядю так, будто где-то курила марихуану", - отметила Вондроушова.

Причины дисквалификации

Маркета Вондроушова, чемпионка Уимблдона-2023, получила четырехлетнюю дисквалификацию из-за отказа пройти внесоревновательный допинг-контроль 3 декабря 2025 года.

Теннисистка объясняла свое решение опасениями за собственную безопасность, а также физическим и психологическим истощением. Однако независимый трибунал признал эти аргументы недостаточными для отказа от сдачи пробы.

Вондроушова настаивает, что никогда не употребляла запрещенные препараты. Срок дисквалификации 27-летней чешки начался 22 июня 2026 года и должен завершиться 21 июня 2030 года. Теннисистка оспорила решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).

В конце обращения Вондроушова поблагодарила всех, кто продолжает ее поддерживать, и подчеркнула, что хотела объяснить настоящие последствия такого наказания для повседневной жизни.

Ранее мы рассказывали о рекордной дисквалификации в теннисе - бывшего чемпиона Европы устранили на четверть века.

Теги: Теннис
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