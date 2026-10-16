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Теннис 16 октября 2026 · 16:50

Рекордная дисквалификация в теннисе: бывшего чемпиона Европы устранили на четверть века

29-летнего сербского спортсмена жестко забанили до 2050 года
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Рекордная дисквалификация в теннисе: бывшего чемпиона Европы устранили на четверть века
Стефан Миличевич (фото: gophersports.com)
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Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) вынесло одно из самых суровых решений в своей истории. 29-летнего сербского теннисиста Стефана Миличевича отстранили от любой спортивной деятельности на 24 года и наложили на него крупный денежный штраф.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт организации .

За что наказали серба

По данным ITIA, решение о длительном отстранении было принято по итогам расследования фактов коррупции в спорте. Антикоррупционное агентство признало Миличевича виновным в фальсификации результатов шести матчей (в пяти из которых он принимал непосредственное участие), а также в попытках повлиять на исход еще шести встреч в период с 2022 по 2024 год.

Кроме того, следователи установили, что сербский теннисист активно вербовал и пытался привлечь других профессиональных игроков к коррупционной сети, что привело к договорным матчам с участием других спортсменов. Обстоятельства дела усугубило и поведение самого теннисиста: Миличевич полностью проигнорировал семь попыток организации связаться с ним и отказался давать показания.

В итоге ITIA дисквалифицировало теннисиста на 24 года и оштрафовало его на 70 тысяч долларов США. Согласно санкциям, сербу запрещено играть, тренировать и даже посещать любые официальные мероприятия под эгидой ATP, WTA и ITF вплоть до октября 2050 года.

Кто такой Стефан Миличевич

В юношеские годы Миличевич считался перспективным спортсменом: на его счету шесть побед на чемпионатах Европы среди юниоров и один титул ITF.

Однако взрослая профессиональная карьера серба сложилась менее удачно:

  • Наивысшей позицией в одиночном рейтинге ATP для него оставалось 1338-е место в августе 2014 года.

  • За всю карьеру на турнирах ATP он заработал всего 4858 долларов призовых.

  • Свой последний официальный матч теннисист провел в июне 2024 года.

Подобные жесткие меры становятся систематическими в борьбе с коррупцией в теннисе. Например, в декабре 2025 года ITIA дисквалифицировало француза Квентина Фольо на 20 лет, доказав его причастность к 27 эпизодам нарушения антикоррупционных правил.

Ранее мы рассказали, за что "Манчестер Юнайтед" оштрафовал своего защитника после поражения в ЛЧ.

Теги: Теннис
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