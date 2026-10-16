Рекордна дискваліфікація у тенісі: колишнього чемпіона Європи усунули на чверть століття

Міжнародне агентство доброчесності в тенісі (ITIA) винесло одне з найжорсткіших рішень у своїй історії. 29-річного сербського тенісиста Стефана Мілічевича відсторонили від будь-якої спортивної діяльності на 24 роки та наклали солідний грошовий штраф.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний сайт організації .

За що покарали серба

За даними ITIA, рішення про тривале відсторонення було ухвалене за підсумками розслідування фактів корупції у спорті. Антикорупційне агентство визнало Мілічевича винним у фальсифікації результатів шести поєдинків (у п'яти з яких він брав безпосередню участь), а також у спробах змінити хід ще шести ігор протягом 2022–2024 років.

Окрім цього, розслідувачі встановили, що сербський тенісист активно вербував і намагався залучити інших професійних колег до корупційної мережі, що призвело до договірних матчів за участю інших гравців. Обставини справи обтяжила й поведінка самого спортсмена: Мілічевич повністю проігнорував сім спроб організації зв'язатися з ним та відмовився надавати свідчення.

У підсумку ITIA застосувала до тенісиста 24-річну дискваліфікацію та штраф у розмірі 70 тисяч доларів США. Відповідно до санкцій, сербу заборонено грати, тренувати чи навіть відвідувати будь-які офіційні заходи під егідою ATP, WTA та ITF аж до жовтня 2050 року.

Хто такий Стефан Мілічевич

У юнацькі роки Мілічевич вважався перспективним спортсменом: на його рахунку шість перемог на чемпіонатах Європи серед юніорів та один титул ITF.

Проте доросла професійна кар'єра серба склалася менш вдало:

Найвищою позицією в одиночному рейтингу ATP для нього залишалося 1338-ме місце в серпні 2014 року.

Загалом за кар'єру на турнірах ATP він заробив лише 4 858 доларів призових.

Свій останній офіційний матч гравець провів у червні 2024 року.

Подібні жорсткі заходи стають систематичними в боротьбі з корупцією в тенісі. Наприклад, у грудні 2025 року ITIA дискваліфікувала француза Квентіна Фольйо на 20 років, довівши його причетність до 27 епізодів порушення антикорупційних правил.