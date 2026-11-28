Перемога юнацької збірної з футзалу в Дакарі, запуск Prime League, пошук спонсорів і п'ятирічна стратегія розвитку. Керівниця жіночого футболу УАФ Анастасія Кліпаченко в інтерв'ю Sport RBC.UA пояснила, які зміни потрібні українському футболу та чому без інвестицій і роботи з молоддю не обійтися.

Тріумф у Дакарі: звідки взявся успіх юнацької збірної

Якою несподіваною стала перемога збірної України з футзалу на юнацьких Олімпійських іграх у Дакарі? Що вона означає для розвитку жіночого спорту в Україні? Чи сподівалися на такий результат?

Результат був дещо несподіваним. Але дівчатка від матчу до матчу показували класну, злагоджену гру, і це надихало на позитивний результат. У підсумку склався пазл, який дозволив досягти максимуму.

Вони молодці, адже до цього набиралися досвіду та ігрової практики зі старшими за себе дівчатами. Деякі грали в командах вищої ліги - найвищого дивізіону українського жіночого футзалу, дехто виступає за кордоном. Окремі гравчині навіть мали досвід виступів за національну збірну України. У нас відбулося омолодження складу, і це теж дало їм ігровий тонус та досвід. На юнацькому рівні вони почувалися впевненіше.

Це вже можна назвати результатом системної роботи чи радше покоління видало такий результат?

Якщо говорити про системність, то тренер збірної працює з командою рік. Він прийшов минулого року, раніше працював у жіночому футзалі, зокрема в харківському клубі "Тесла", який також був призером чемпіонату України у вищій лізі.

Дівчатка тренуються в дитячо-юнацьких спортивних школах у маленьких містечках. Тренерів, які працювали з командою, я знаю ще зі свого дитинства. Вони дуже багато років займаються цією справою і мають великий досвід. Ось це і є система.

Водночас у збірній відбулося багато змін. Уперше влітку сформувалася молодіжна збірна України, яка грала в турнірі з командами вищої ліги. Тому, мабуть, саме ігровий досвід і практика дали такий результат. Правильні люди опинилися в правильному місці у правильний час - і тренери, і дівчатка, і клуби, які були залучені.

Юнацька збірна України з футзалу (фото: НОК України)

Часто юнацький рівень губить спортсменок. Чи є план, що має відбутися після цієї перемоги, щоб дівчата не загубилися і продовжили професійну кар'єру?

Зараз рівень жіночого футзалу в Україні загалом бажає кращого. Я грала до війни, п'ять-шість років тому, коли жіночий футзал у нас був дуже сильним. Потім багато дівчат поїхали грати за кордон, і чемпіонат ослаб. Був період, коли відбувся спад за кількістю гравчинь.

Зараз нове покоління дало поштовх для майбутнього розвитку жіночого футзалу. Сподіваюся, у дівчат уже є більше можливостей. Пропрацьований маршрут виїзду за кордон - до Іспанії, Італії, Португалії, де грають наші гравчині.

Цього сезону у вищій лізі чемпіонату України буде дев'ять команд. Але раніше рівень жіночого футзалу був набагато сильнішим.

Думаю, цей результат додасть українським футзалісткам упізнаваності, рейтингу та іміджу. Європейські клуби більше поважатимуть саме наших гравчинь, а не лише бразилійок та іспанок.

Prime League: чому жіночому чемпіонату знадобилося перезавантаження

Жіноча футбольна Прем'єр-ліга перейшла в новий формат і стала Prime League. Як ви прийшли до цього рішення? Чому відбувся перехід і чи є вже результати, на які очікували?

Попри всі обставини в країні, ми не можемо постійно грати матчі за графіком. Бувають повітряні тривоги, матчі переносяться на наступний день. Це велике фінансове навантаження для клубів і фізичне для дівчат. Дуже тяжко постійно підтримувати форму, тонус і настрій, щоб змагатися та конкурувати із сильними командами.

Чемпіонат України дуже довго існував без змін. З моїм приходом на посаду, а я працюю вже два роки, мені хотілося дати нове дихання вищому дивізіону, виділити дівчат, які грають на топовому рівні та є гравчинями національної збірної, показати рівень жіночого футболу.

Часто можна почути, що ви зробили ребрендинг. Але для мене важливо, щоб це були не лише якісний бренд і гарне ім'я, а й відповідна якість усередині. Сильні команди, клуби, структури, які забезпечені належними умовами для дівчат, на які вони заслуговують.

Ми співпрацювали з маркетинговим агентством, довго розробляли неймінг і логотип. Це була моя маленька мрія - відобразити символіку жінок у футболі, щоб вона виокремлювалася серед інших видів спорту.

Нам вдалося показати це в логотипі. Якщо ви бачили, як він виглядає, то для мене це такий український тризуб жіночого футболу. Також у планах розробка гімну жіночого футболу та проморолика.

Ми додали те, що забезпечує Українська асоціація футболу та відділ жіночого і дівочого футболу. Зокрема, надаємо трансляції для клубів. Уперше жіночий футбол транслюється на платформі MEGOGO. Протягом усього сезону щотижня платформа показує центральний матч туру. Маємо хороші показники й охоплення, які зростають. Це свідчить про те, що більше людей цікавляться жіночим футболом, він стає впізнаванішим.

Я хотіла, щоб батьки та дівчатка бачили жіночий футбол, закохувалися в нього і хотіли прийти сюди. Адже завжди спочатку зустрічають за картинкою, а далі вже оцінюють наповненість і якість.

Ми також зменшили кількість команд, щоб у дивізіоні було більше конкурентних матчів. Кожен клуб упродовж сезону отримує трансляцію на MEGOGO та окремо на YouTube-каналі Prime League. Ми зробили таку медійну рівність для всіх.

Українська асоціація футболу повністю фінансує арбітраж. Його розвиток зараз відбувається під керівництвом Катерини Монзуль, багато дівчат долучаються до навчання. На весь сезон ми забезпечуємо арбітражем жіночий футбол Prime League і першу дівочу лігу. Тобто клуби не платять ні внесків, ні за суддівство, ще й мають привілей у трансляціях.

Чи задоволені ви результатами нового формату?

Загалом так. Єдине, що за спортивним принципом у нас вісім команд, але не вдається мати вісім рівних команд і вісім рівних матчів. Деякі клуби не можуть постійно розвиватися, тому є фаворити чемпіонату і команди, які перебувають у нижній частині турнірної таблиці.

Ситуація глобальна, і через війну, і через те, що багато дівчат-легіонерок виїхали за кордон. Масовість дівочого футболу досі на етапі розвитку. У нас війна, народжуваність впала, і ми не можемо не говорити про це.

Ми робимо максимум, щоб залучити дівчаток через масовий футбол, різні проєкти та асоціації. Зараз тісно співпрацюємо з відділом масового та аматорського футболу, щоб збільшити їхню кількість.

Але потрібен час, який дасть поштовх розвитку масовості. З неї ми зможемо вибирати якість, а в майбутньому створюватимуться клуби з більшою кількістю конкурентних команд.

Зараз це чотири-п'ять конкурентних команд і три-чотири в нижній частині турнірної таблиці, між якими є великий відрив.

Анастасія Кліпаченко (фото: УАФ)

Наскільки українська футболістка може забезпечити себе завдяки футболу, виступаючи в українському чемпіонаті?

Загалом більшість дівчат, які грають у професійних клубах Prime League, не працюють.

Топові клуби, які є передовими, - “Харків”, "Сістерс", "Шахтар", "Колос". Це четвірка лідерок, гравчині якої забезпечені й можуть жити тільки футболом. Це дуже добре. Я вважаю, що під час війни вони можуть повністю фокусуватися на своїй професійній кар'єрі.

У Європі навіть деякі футболістки, які виступають не в топових клубах першого дивізіону Іспанії чи Англії, а в другому або третьому, паралельно працюють, тому що їм недостатньо заробітку. Там велика конкуренція за можливість перейти до кращої команди чи вищого дивізіону.

Не можна спиратися тільки на футбол у житті. Ти маєш розуміти, що колись кар'єра може зупинитися або ти отримаєш травму. Якщо маєш ще одну сферу, у якій розвиваєшся, зможеш забезпечити себе і фінансово, і морально. Це дуже важливий аспект ментального здоров'я.

Тому я не вважаю мінусом, що дівчата з вищої та першої ліг працюють паралельно. Це навіть плюс - фінансовий, моральний і загалом для комплексного розвитку особистості.

Але для жіночого футболу це великий мінус. Хотілося б мати більше партнерів і спонсорів, щоб клуби могли самостійно забезпечувати себе інфраструктурою, логістикою, екіпіруванням і хорошими умовами проживання.

Водночас ми не можемо не зважати на війну та загальний стан економіки в країні. Тут усе дуже взаємопов'язано.

Спонсори та гроші: чому жіночий футбол поки не приваблює бізнес

Чи бачите ви інтерес бізнесу до українського жіночого футболу? Що потрібно змінити клубам або федерації, щоб залучити спонсорів?

Залучити спонсорів до жіночого футболу складно, тому що для частини бізнесу це певною мірою поле ризику. Воно ще недостатньо обізнане з цим напрямком. Деякі спонсори не хочуть ризикувати коштами в умовах війни.

Більше вкладаються у футбол люди-фанати. Це ті, хто любить футбол як хобі або має власний бізнес і клуби. Вони бачать перспективу, якщо це клуб з амбіціями, який може брати участь у єврокубках.

У футболі участь у єврокубках потребує проходження достатньої кількості етапів, щоб отримати фінансування від УЄФА як винагороду. Це хороші суми на високому рівні. На жаль, наші команди не проходили далі ніж два етапи в Лізі чемпіонів і Кубку Європи, тому не отримували значного фінансування.

Ми багато спілкувалися зі спонсорами й розуміємо, що все залежить від політики клубу та того, хто з ким може налагодити зв'язки. Але загалом це люди, які люблять цю справу, фанатіють від футболу. Раціональне вкладення бізнесу в жіночий футбол поки що не дає великого відгуку. У нашій країні так точно.

Ми працюємо над п'ятирічною стратегією розвитку жіночого футболу, створюємо різні проєкти. Але я вірю, що війна закінчиться і жіночий футбол сприйматимуть інакше. Можливо, більше спонсорів звертатимуть на нього увагу, і ми досягнемо бажаного в різних напрямках.

Анастасія Кліпаченко (фото: УАФ)

П'ятирічний план УАФ: як має вирости нове покоління футболісток

Ви сказали про п'ятирічну стратегію. Що має змінитися за цей час, щоб ви були задоволені українським жіночим футболом?

Основні фокуси нашої стратегії - це кадри, навчання тренерів, стажування за кордоном та навчання в Україні.

Освіта дуже важлива у футболі. На жаль, раніше їй не приділяли значної уваги, хоча йдеться про наших фахівців - тренерів, менеджерів, адміністраторів.

Дуже важливу роль зараз починають відігравати спортивні психологи та ментальні коучі. Ми розробили проєкт "Майндсет-чемпіонки" - освітні тренінги для дівчаток, які вже проводимо також для батьків. Вони присвячені комплексному розвитку футболістки.

Ми розуміємо, що у футболі передусім має бути інтелект. Міф про те, що футболістка може все життя не навчатися, а лише грати у футбол, стосується одиниць - справжніх талантів. Але розвиватися потрібно постійно. Я вважаю, що футболістки й футболісти мають навчатися, отримувати освіту, проходити додаткові курси.

Один із наших фокусів – навчання тренерів, стажування та розробка програм для них. Особливо важливо працювати в регіонах, адже це наші найголовніші ресурси. Дівчата, які потрапляють до збірних із маленьких селищ і містечок, складають основу команди. Тому для нас так важливо навчати тренерів.

Також працюємо над стратегією комунікації з бізнесом і спонсорами, залученням партнерів та зацікавленням нашим видом спорту.

Ще один акцент – відкриття дівочих академій, співпраця з клубами та регіонами, підвищення рівня регіонального жіночого футболу. Поки що з цим тяжко, але ми працюємо на рівні масового дівочого футболу і маємо непогані результати.

За два роки кількість команд вікової категорії дівчат 9–11 років зросла з 40–50 до 100 по всій Україні. Це свідчить про розвиток масовості навіть під час війни, і для нас це дуже важливо.

Окремий напрямок – збірні. Це обличчя жіночого футболу на міжнародній арені. З новим тренерським штабом, який працює майже рік, ми вибудовуємо вертикаль жіночих збірних - від молодіжних до національної. Також розробили проєкт селекційного відбору дівчаток 12–13 років до першої збірної Ю-15.

У роботі збірних орієнтуємося на приклад Іспанії. Там система будувалася десять років, і завдяки їй команди стають чемпіонами Європи та неодноразово виграють єврокубки. Такий приклад показує, що система завжди породжує результат.

Ми працюємо над об'єднанням молодіжних тренерів із національною командою, вибудовуємо малюнок гри та філософію жіночого футболу України. Це фундамент.

Також працюємо над портретом футболістки? якою вона має бути за інтелектом, фізичними й технічними якостями, розумінням тактики та взаємодією з партнерами.

І, звичайно, популяризація та медійність. Де можу, завжди говорю про жіночий футбол, залучаю людей до підтримки. Навіть про проблеми ми маємо говорити відкрито, чесно і прозоро про те, що нам болить і над чим ми працюємо.

Можете виділити кількох гравчинь, які цікаві не тільки середовищу жіночого футболу, а й ширшій аудиторії? Хто зміг вийти за певні рамки?

Ті, хто стежать за європейськими футболістками, бачать, що вони розвиваються комплексно.

Є дівчата, які грають за кордоном і почали працювати з менеджерами, партнерами, долучатися до реклами, пропагувати жіночий футбол і говорити про нього за межами поля.

Це, наприклад, Ніколь Козлова, Яна Котик, Катерина Корсун, Юля Хрестюк. Вони грали в Америці та Канаді, зараз виступають у Шотландії. Анна Петрик грає в Чехії. Також відзначу Тетяну Бойчук.

Не можу не згадати й важливу складову - три гравчині нашої національної збірної вже другий рік мають контракти з Adidas. Це дуже престижно для українського жіночого футболу. Це Анна Петрик, Яна Котик та Інна Глушенко.

Жіноча збірна України (фото: УАФ)

Наша жіноча збірна зіграє з Англією у відборі на чемпіонат світу. Наскільки реальною є боротьба за вихід на Мундіаль? Які ваші очікування?

Давайте будемо відвертими - нам буде важко боротися з Англією за вихід. Ми вже не проходимо на чемпіонат світу. Знову опускаємося в Лігу B, і з нового року будемо в Лізі націй боротися за вихід до Ліги A.

Цей рік був тяжким за результатами, саме на табло. У нас дуже складна група, мабуть, найскладніша у відборі на чемпіонат світу.

Я загалом оптимістка. Але коли побачила групу, спочатку було важко, адже прийшов новий тренерський штаб, у національній команді відбулися зміни. Коли ми побачили, що в нашій групі одночасно Іспанія та Англія - чемпіони Європи та світу, розумієте, який настрій був у перші хвилини.

Ісландія також була досить потужною, фізично дуже сильною командою. Але я бачу, що наша команда зростає. Ми аналізуємо разом із тренерським штабом, будуємо трохи інший футбол, ніж раніше був у нашій країні. Більше думаючий, через контроль м'яча низом, вибудову атаки від воротаря та білд-ап.

Команда прогресує. Після матчів я бачу розчарування в очах футболісток, адже ніхто не любить програвати. Тренерському штабу теж тяжко, але я бачу оптимізм, з яким ми рухаємося далі та дивимося в майбутнє.

Ці матчі дали нам колосальний досвід. Я впевнена, що далі ми будемо сильнішими, тому що гра з такими суперниками допомагає зростати. Навіть поразка 3:1 чи 5:0 дає багато інформації та матеріалу, з яким тренерський штаб може працювати. На такі матчі можна дивитися роками й наводити їх як приклад того, як має вибудовуватися гра і як ми маємо виглядати на полі.

Я впевнена, що після такого досвіду в Лізі націй ми будемо командою номер один. А наші амбіції на майбутнє - вихід на Євро. Ми ставимо цілі перед тренерським штабом і разом обговорюємо, що будемо за це боротися.

Чи задоволені ви кадровим складом збірної, навіть попри поразки?

Ми всі реалісти й розуміли, що проти Іспанії та Англії буде складно. Але навіть у тих матчах були задоволені окремими ділянками гри, виконанням футболісток і тим, як вони дотримувалися поставлених завдань.

Я дуже тісно спілкуюся з тренерським штабом і цього року бачу, як багато вони вкладають у роботу. Ми вперше в історії жіночої збірної долучили до роботи аналітикиню, яка опрацьовує великий обсяг інформації та надає тренерському штабу дані про інші збірні, нашу команду і гравчинь чемпіонату. Тренери стежать за чемпіонатом України протягом усього сезону.

Мені дуже імпонує їхній підхід. Також не можу не згадати легенд чоловічого футболу - Андрія Диканя і Валерія Кривенцова. Це тренери з колосальним досвідом, які працювали з топовими командами в Україні та за кордоном.

Наш тренерський штаб доповнює один одного. Це жіноча мудрість, досвід, сила й амбіції, які поєднуються з чоловічим досвідом футболу на топовому рівні. Усе це балансується.

Мені подобається, що тренерський штаб прислухається до керівництва, а ми зі свого боку намагаємося створювати умови та чути запити тренерів. Детально спілкуємося про футболісток і тренування.

Для мене важлива залученість кожного в робочий процес. Українській асоціації футболу імпонує робота тренерського штабу жіночої національної збірної та те, що ми вибудовуємо вертикаль роботи збірних. Це дає результати і на рівні молодіжних команд. Зараз це наш пріоритет.

Як вдалося залучити до жіночого футболу тренерів із чоловічих команд?

Це все харизма, грація. Жартую.

Коли Володимир Пятенко прийшов тренером у збірну жіночого футболу, увага до цього напрямку привернулася. Він раніше був тренером "Динамо", тому виник інтерес - що відбувається в жіночому футболі, які там клуби та гравчині.

Потім увагу посилило те, що чоловічі клуби в структурах деяких команд мають жіночі команди. Це також привернуло інтерес. У нас з'явилися нові гравчині, новий футбол.

Усі спілкуються між собою, і комунікація в цьому напрямку дуже важлива. Думаю, саме ці складові привели до того, що ми маємо такий тренерський штаб і кадри.