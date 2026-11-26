Збірна України з баскетболу проведе чергові матчі кваліфікації на чемпіонат світу-2027. Попри серйозні кадрові втрати, наша команда має хороші шанси на дві перемоги та навіть може достроково вирішити турнірні завдання. Чому Португалія не є фаворитом протистояння, у чому перевага українців над Чорногорією та як клубна робота Айнарса Багатскіса може допомогти збірній?

Кадрові втрати України та досвід ветеранів

Я би почав з нашого складу. У нас дуже важкі кадрові втрати і на перший, і на другий погляд. Войналович і Ткаченко – каркас цієї збірної, особливо в захисті. Попри те, що у нас є снайпери покраще, історично за останні 6-7 років Ваня Ткаченко чи не найкращий наш далекобійник по стабільності. У цьому відборі у нього 31%, але з периметра, з кутів Ваня влучає дуже добре.

Войналович – наш єдиний чистий 3-4 номер такого хорошого рівня. Ковальов мабуть понижче, хоча по формації дуже схожий. Загалом, втрати великі, але… З огляду на те, що Липовий та Лукашов, на мій погляд, малоймовірно в листопаді поїдуть на Кубок світу, на який ми серйозно розраховуємо… Я думаю, що для них це якщо не заключні матчі за збірну, то заключні великі матчі.

З огляду на досвід цих хлопців, можливо, я би на місці Багатскіса теж викликав би їх замість людей, які зазнали травм. Тому що настільки багато досвіду і самоконтролю у цих хлопців, що в цих конкретних матчах, коли все поставлено на карту, вони будуть дуже корисними.

Португалія не сильніша за Україну

Стосовно втрат суперників. У португальців, звісно, воно виглядає легше. Але загалом, там команда стомлена і на це жаліється тренер португальців. Навіть без Михайлюка, Войналовича та Ткаченка, ця збірна для нас абсолютно співставна. Аж ніяк не можна говорити, що з нашими травмами і в нинішній ситуації Португалія фаворит. Ми все одно рівні команди, а по-хорошому, ми маємо кращий склад, ніж португальці.

І навіть скажу, що ми фаворити, навіть попри те, що граємо на виїзді. Ми кращі по складу, по тренерському штабу і ми трохи на хайпі попередніх відборів. Команда відчула, що вона може. І якщо відсікти від стабільного скорінга Траванте Вільямса, ми закриємо значну частину своїх завдань у цьому матчі.

У Чорногорії там повна катастрофа зі складом. Там не буде сильним перебільшенням сказати, що нікому організувати і вивести м'яч за половину. Тому якщо з португальцями ми незначні фаворити, то з чорногорцями – точно фаворити.

Ковляр, Шульга та Скапінцев: хто повинен компенсувати втрати лідерів

Стосовно ключових сценаріїв: без Михайлюка і Ткаченко лишається лише Ковляр, який десь щось може забити з далеку. Ще є Шульга, але він зіграв тільки два матчі за збірну. У нього хороший рівень дальнього кидка і по G-Лізі, і по "Бостону" і по чемпіонату Іспанії, але він грає мало і нестабільно. Він прилетів напередодні матчу, тому на Шульгу як на сильну опцію я би не розраховував. Від найстатуснішого і теоретично найсильнішого гравця у цьому відборі у нас я би не очікував лідерської гри. Шульга допоможе, але феєрити не буде.

А от для Ковляра це суперчас. Він це показав влітку, він вже довів свою ефективність на майданчику і для цієї збірної Ковляр дуже важливий. Якщо він буде відчувати свій кураж, матиме високі заслони від бігменів, то ці його джампери середні будуть ефективними. Те, що він буде найшвидшим на паркеті – я не сумніваюся. Він би віддавав більше асистів, але дуже часто просто нема кому хороші скидки ці завершувати.

Багатскіс знає суперника зсередини: португальський фактор на користь України

Взагалі, ситуація дуже екстраординарна: ми можемо закрити відбір достроково. Це просто фантастика! Ми маємо віддати належне кожному, хто виходив на паркет і тренерському штабу. Відзначу Войналовича, Ткаченка і Боброва і велика удача (не можна переоцінити), що буде Скапінцев. У нього хороше, якісне минуле вікно. Він найбільший і найважчий гравець на паркеті.

Від Скапінцева залежатиме робота на щитах, в обороні проти бігменів. А оскільки португальці в цій формації не дуже далекобійна команда, то буде дуже багато боротьби, де розміри Скапи нам дуже допоможуть.

Я радий, що у нас будуть Липовий та Лукашов, щасливий, що доїдуть Шульга і Скапінцев. І я би прогнозував дві перемоги у нас. Але повторюся: з чорногорцями буде легше. Вони завжди вдвічі небезпечніше вдома, але зараз вони грають не там. Знову було жахливе суддівство у Подгориці і всі цього очікували. Це кожного разу з нами трапляється, але в Ризі буде інший баскетбол. Їхні втрати значно болючіші, ніж наші.

І ще важливий фактор. Багатскіс у цьому сезоні працює в Португалії. Тепер конкретний скаутинг буде не лише в ютубі чи по матчах збірної. Він цих гравців бачить регулярно, вивчає їх зі своїми хлопцями в "Бенфіці". І оскільки виїзний матч проти Португалії для нас більш ключовий у цьому вікні, це гарна новина для нас. Айнарс власне і збірну тому так успішно тренує, бо знає більшість гравців суперника по клубному рівню.