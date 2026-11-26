Російська атака пошкодила спортивний комплекс "Локомотив" у Холодногірському районі Харкова. В цьому комплексі тренується національна збірна України з артистичного плавання.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на Федерацію синхронного плавання України.

Пошкоджено комплекс, де готується національна збірна

Внаслідок влучання дрона в землю поблизу спорткомплексу "Локомотив" будівля зазнала пошкоджень.

У басейні комплексу українські спортсменки з артистичного плавання готуються до міжнародних змагань, відпрацьовують програми та виборюють право представляти країну на світовій спортивній арені.

У Федерації наголосили, що внаслідок атаки ніхто з членів команд не постраждав.

"Локомотив" пошкоджений російським ударом уже вдруге

За інформацією Федерації, спортивний комплекс уже вдруге зазнав пошкоджень через російський удар.

У Федерації закликали світову спортивну спільноту знати, якою ціною Україні даються спортивні перемоги та підготовка атлетів до змагань.

Які наслідки атаки

Керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що йдеться про збитки на десятки мільйонів. За його словами, конструкція самого комплексу та фасад були старими.

"Конструктив - його повело, тому він повністю під заміну. Тут відновлювати нема чого, тому весь фасад потрібно буде змінювати. Зараз основне завдання - це консервація для того, щоб спорткомплекс далі функціонував хоча б у такому обмеженому форматі і не руйнувався далі", - розповів Синєгубов.