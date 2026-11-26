Российская атака повредила спортивный комплекс "Локомотив" в Холодногорском районе Харькова. В этом комплексе тренируется национальная сборная Украины по артистическому плаванию.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на Федерацию синхронного плавания Украины.

Поврежден комплекс, где готовится национальная сборная

В результате попадания дрона в землю вблизи спорткомплекса "Локомотив" здание получило повреждения.

В бассейне комплекса украинские спортсменки по артистическому плаванию готовятся к международным соревнованиям, отрабатывают программы и борются за право представлять страну на мировой спортивной арене.

В Федерации подчеркнули, что в результате атаки никто из членов команд не пострадал.

"Локомотив" поврежден российским ударом уже второй раз

По информации Федерации, спортивный комплекс уже во второй раз получил повреждения из-за российского удара.

В Федерации призвали мировое спортивное сообщество знать, по какой цене Украине даются спортивные победы и подготовка атлетов к соревнованиям.

Какие последствия атаки

Руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что речь идет об ущербе на десятки миллионов. По его словам, конструкция самого комплекса и фасад были старыми.

"Конструктив – его повело, поэтому он полностью под замену. Здесь восстанавливать нечего, поэтому весь фасад нужно будет менять. Сейчас основная задача – это консервация для того, чтобы спорткомплекс дальше функционировал хотя бы в таком ограниченном формате и не разрушался дальше", – рассказал Синегубов.