Сборная Украины по баскетболу 26 ноября проведет выездной матч против Португалии в рамках второго этапа квалификации чемпионата мира-2027. Поединок начнется в 21:00 по киевскому времени.

Где и когда смотреть матч нашей сборной - рассказывает Sport RBC.UA.

Украина подходит к матчу с кадровыми потерями

Команда Айнарса Багатскиса начинает ноябрьское окно не в оптимальном составе. Из-за травм сборной не помогут форварды Иван Ткаченко и Андрей Войналович.

Их отсутствие является ощутимым уроном для национальной команды. Оба баскетболиста сыграли важную роль в победном матче против Греции: Ткаченко за 20 минут набрал шесть очков и сдерживал лидера соперников Тайлера Дорси, а Войналович за 19 минут завоевал 11 очков и выполнил два блок-шота.

Также сборная не может рассчитывать на не играющего уже несколько месяцев Иссуфа Санона и Алексея Леня, которому мешает травма. Не поможет команде и Святослав Михайлюк.

В то же время в состав вернулся опытный Александр Липовой, пропустивший летние матчи по семейным обстоятельствам. Также к сборной присоединился Алексей Соловьев из "Харьковских Соколов". Важным усилением станет возвращение капитана Дениса Лукашова.

На кого рассчитывает Богатскис

В задней линии тренерский штаб может использовать Максима Шульгу, Александра Ковляра, Егора Сушкина и Илью Тыртышника. В передней линии доступны Вячеслав Бобров, Александр Кобзистый, Артем Ковалев, Алексей Соловьев, Александр Липовой и Даниил Шелист.

Основная нагрузка на позиции центрового ляжет на Ростислава Новицкого и Дмитрия Скапинцева. Именно их игра под кольцом может стать одним из важнейших факторов противостояния с португальцами. Украинцам нужно будет контролировать подбор и не разрешать сопернику получать дополнительные возможности для атак.

Ситуацию для наших центровых может облегчить отсутствие в составе Португалии Немиаша Кэти.

Турнирное положение Украины перед матчем

После восьми сыгранных поединков второго этапа квалификации сборная Украины имеет шесть побед и два поражения и возглавляет группу I. Однако борьба за выход на чемпионат мира остается напряженной.

Непосредственными конкурентами украинцев Испания, Грузия и Португалия. Также математические шансы вмешаться в борьбу сохраняют Греция и Черногория. Поэтому результаты ноябрьского окна могут оказать существенное влияние на расстановку сил в группе. После встречи с Португалией украинцев ждет матч против Черногории.

Где смотреть матч Португалия – Украина

Матч пятого игрового окна второго этапа отбора на чемпионат мира-2027 состоится в четверг, 26 ноября.

Начало встречи – в 21:00 по киевскому времени. Прямая трансляция будет доступна на телеканале и платформе "Общественное спорт", а также на "Киевстар ТВ".