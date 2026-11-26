Збірна України з баскетболу 26 листопада проведе виїзний матч проти Португалії в межах другого етапу кваліфікації чемпіонату світу-2027. Поєдинок розпочнеться о 21:00 за київським часом.

Де і коли дивитися матч нашої збірної - розповідає Sport RBC.UA .

Україна підходить до матчу з кадровими втратами

Команда Айнарса Багатскіса розпочинає листопадове вікно не в оптимальному складі. Через травми збірній не допоможуть форварди Іван Ткаченко та Андрій Войналович.

Їхня відсутність є відчутною втратою для національної команди. Обидва баскетболісти відіграли важливу роль у переможному матчі проти Греції: Ткаченко за 20 хвилин набрав шість очок і стримував лідера суперників Тайлера Дорсі, а Войналович за 19 хвилин здобув 11 очок та виконав два блок-шоти.

Також збірна не може розраховувати на Іссуфа Санона, який не грає вже кілька місяців, та Олексія Леня, якому заважає травма. Не допоможе команді й Святослав Михайлюк.

Водночас до складу повернувся досвідчений Олександр Липовий, який пропустив літні матчі через сімейні обставини. Також до збірної приєднався Олексій Соловйов із "Харківських Соколів". Важливим підсиленням стане повернення капітана Дениса Лукашова.

На кого розраховує Багатскіс

У задній лінії тренерський штаб може використовувати Максима Шульгу, Олександра Ковляра, Єгора Сушкіна та Іллю Тиртишника. У передній лінії доступні В'ячеслав Бобров, Олександр Кобзистий, Артем Ковальов, Олексій Соловйов, Олександр Липовий та Данііл Шеліст.

Основне навантаження на позиції центрового ляже на Ростислава Новицького та Дмитра Скапінцева. Саме їхня гра під кільцем може стати одним із важливих чинників протистояння з португальцями. Українцям потрібно буде контролювати підбирання та не дозволяти супернику отримувати додаткові можливості для атак.

Ситуацію для наших центрових може полегшити відсутність у складі Португалії Неміаша Кети.

Турнірне становище України перед матчем

Після восьми зіграних поєдинків другого етапу кваліфікації збірна України має шість перемог і дві поразки та очолює групу I. Однак боротьба за вихід на чемпіонат світу залишається напруженою.

Безпосередніми конкурентами українців є Іспанія, Грузія та Португалія. Також математичні шанси втрутитися в боротьбу зберігають Греція та Чорногорія. Тому результати листопадового вікна можуть суттєво вплинути на розстановку сил у групі. Після зустрічі з Португалією на українців чекає матч проти Чорногорії.

Де дивитися матч Португалія - Україна

Матч п'ятого ігрового вікна другого етапу відбору на чемпіонат світу-2027 відбудеться у четвер, 26 листопада.

Початок зустрічі - о 21:00 за київським часом. Пряма трансляція буде доступна на телеканалі та платформі "Суспільне Спорт", а також на "Київстар ТБ".