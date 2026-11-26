Тренерський штаб збірної України з баскетболу визначив 12 гравців, які візьмуть участь у матчі другого етапу кваліфікації чемпіонату світу-2027 проти Португалії. Дебютант листопадового збору Олексій Соловйов не потрапив до протоколу на цю зустріч.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на Федерацію баскетбола України .

Захисники збірної України на матч із Португалією

До заявки на поєдинок увійшли п’ять захисників:

Максим Шульга - "Реал" (Іспанія);

Олександр Ковляр - "Будучность" (Чорногорія);

Єгор Сушкін - "Харківські Соколи" (Україна);

Ілля Тиртишник - "Есперія Олімпія" (Італія);

Денис Лукашов - без клубу.

Хто зіграє на позиції форварда

Серед форвардів тренерський штаб обрав п’ятьох баскетболістів, які представляють клуби з різних чемпіонатів або наразі перебувають без команди:

Олександр Липовий - без клубу;

Олександр Кобзистий - без клубу;

Артем Ковальов - "Орду" (Азербайджан);

В’ячеслав Бобров - "Сталь Острув" (Польща);

Данііл Шеліст - "Ов’єдо" (Іспанія).

Два центрові увійшли до заявки

На позиції центрового збірна України матиме двох баскетболістів. До протоколу внесли Ростислава Новицького, який виступає за румунське "Динамо", та Дмитра Скапінцева з іспанської "Лейма Корунья".

Соловйов не зіграє проти Португалії

Поза заявкою на матч залишився Олексій Соловйов. Дебютант листопадового збору продовжить тренуватися разом із національною командою та готуватися до наступного поєдинку кваліфікації чемпіонату світу - проти Чорногорії.