Тренерський штаб збірної України з баскетболу визначив 12 гравців, які візьмуть участь у матчі другого етапу кваліфікації чемпіонату світу-2027 проти Португалії. Дебютант листопадового збору Олексій Соловйов не потрапив до протоколу на цю зустріч.
Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на Федерацію баскетбола України.
До заявки на поєдинок увійшли п’ять захисників:
Серед форвардів тренерський штаб обрав п’ятьох баскетболістів, які представляють клуби з різних чемпіонатів або наразі перебувають без команди:
На позиції центрового збірна України матиме двох баскетболістів. До протоколу внесли Ростислава Новицького, який виступає за румунське "Динамо", та Дмитра Скапінцева з іспанської "Лейма Корунья".
Поза заявкою на матч залишився Олексій Соловйов. Дебютант листопадового збору продовжить тренуватися разом із національною командою та готуватися до наступного поєдинку кваліфікації чемпіонату світу - проти Чорногорії.
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