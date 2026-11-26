Тренерский штаб сборной Украины по баскетболу определил 12 игроков, которые примут участие в матче второго этапа квалификации чемпионата мира-2027 против Португалии. Дебютант ноябрьского сбора Алексей Соловьев не попал в протокол на эту встречу.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на Федерацию баскетбола Украины .
В заявку на поединок вошли пять защитников:
Среди форвардов тренерский штаб выбрал пятерых баскетболистов, представляющих клубы из разных чемпионатов или находящихся без команды:
На позиции центрового сборная Украины будет двое баскетболистов. В протокол внесли выступающего за румынское "Динамо" Ростислава Новицкого и Дмитрия Скапинцева из испанской "Лейма Корунья".
Вне заявки на матч остался Алексей Соловьев. Дебютант ноябрьского сбора продолжит тренироваться вместе с национальной командой и готовиться к следующему поединку квалификации чемпионата мира против Черногории.
Ранее Вячеслав Бобров рассказал в интервью Sport RBC.UA, как сборная Украины планирует играть без Святослава Михайлюка .