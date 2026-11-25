Сборная Украины по баскетболу не сможет рассчитывать на Святослава Михайлюка в ближайшем окне квалификации на чемпионат мира 2027 года. Однако форвард Вячеслав Бобров рассчитывает на помощь Максима Шульги, а также опытных партнеров, компенсирующих отсутствие одного из лидеров сборной.

Бобров назвал возможную замену Михайлюку

Вячеслав Бобров признал, что отсутствие Святослава Михайлюка является ощутимым уроном для сборной. Баскетболист подчеркнул, что его партнер по команде является важным игроком как в атаке, так и в защите.

Однако форвард убежден, что у украинцев достаточно ресурсов, чтобы справиться с этой кадровой проблемой. В частности, он рассчитывает на Максима Шульгу, представляющего мадридский "Реал" и, по словам Боброва, должен присоединиться к команде.

"Мы понимаем, что это ключевой для нас игрок, который может очень хорошо играть в нападении и в защите. К сожалению, он не может приехать к нам сейчас с NBA, но у нас есть Максим Шульга, который сейчас играет в мадридском "Реале". Как я слышал, он будет на игре и он сможет помочь. И я считаю, что он может помочь".

Украина рассчитывает на опытных баскетболистов

Кроме Шульги, сборная будет располагать рядом баскетболистов, способных брать ответственность за результат. Бобров особо отметил Алексея Ковляра, Дмитрия Скапинцева и Александра Липового.

В то же время, к команде присоединятся и молодые исполнители, которым придется адаптироваться к требованиям национальной сборной и взаимодействию с более опытными партнерами.

"У нас есть игроки, которые могут взять игру на себя. У нас есть Ковляр, у нас есть Скапинцев, есть ребята, которые уже играли много лет в национальной сборной. Это я, это Саша Липовой. Да, у нас будут несколько игроков молодых. Но, я думаю, что нам по силам набрать достаточное количество очков для победы.

Бобров объяснил, как изменится игра сборной

По словам форварда, отсутствие Михайлюка заставит украинскую команду изменить подход к игре. Баскетболисты планируют искать новые комбинации и налаживать взаимодействие между собой, чтобы компенсировать потерю одного из ключевых исполнителей.

Бобров убежден, что сборная сможет навязать соперникам собственный баскетбол даже при отсутствии представителя НБА.

"Мы найдем какие-то комбинации, найдем какие-то коннекты между собой и думаю, что будем навязывать игру уже немного по-другому", - подытожил баскетболист.