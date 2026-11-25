В интервью Sport RBC.UA Вячеслав Бобров оценил будущих соперников, объяснил чем сборная может компенсировать отсутствие Святослава Михайлюка, поделился впечатлениями от польского чемпионата и признался, в какой европейской лиге хотел бы продолжить карьеру.

Сборная Украины по баскетболу подходит к ноябрьским матчам отбора на чемпионат мира-2027 в статусе лидера группы. Впереди непростые выезды в Португалию и Черногорию, причем команде Айнарса Багатскиса придется обходиться без нескольких важных исполнителей.

Главное:

Почему лидерство по отбору на ЧМ-2027 не позволяет сборной расслабляться.

Как Украина планирует компенсировать отсутствие Михайлюка и других баскетболистов.

Чем польский чемпионат отличается от румынского.

Почему Бобров хотел вернуться в Испанию и сколько еще планирует играть.

"Можем оставить Португалию вне третьего места"

– Вячеслав, сборная подходит к ноябрьскому окну лидером группы. Насколько удобно команде в таком статусе? Чувствуете ли дополнительную ответственность?

– Ну, с одной стороны да, нам очень приятно, что мы выиграли последние четыре матча и сейчас занимаем первую строчку. Но, как мы знаем, задача еще не выполнена, поэтому нам нужно выиграть, я считаю, еще минимум два или три матча, чтобы досрочно выйти на чемпионат мира. Потому что у нас были инциденты, когда нам не хватало одной победы или несколько очков, чтобы выйти в следующий раунд.

Поэтому с одной стороны мы понимаем, что да, мы на первой строчке, но тоже есть такое мнение, что всегда ты должен выкладываться на 200%, поскольку понимаешь, что все будут против нас играть на 200 или на 300%. Потому что мы сейчас лидеры.

– Впереди матчи с Португалией и Черногорией. Какая из этих команд, по вашему мнению, является более сложным соперником и почему?

– Сейчас, я думаю, что для нас будут эти две игры очень тяжелые. Как вы знаете, у нас травмированы Ваня Ткаченко и Андрей Войналович, и поэтому мы увидим ротацию состава.

Предстоит хорошее настроение на первую игру против Португалии, поскольку они играют дома. И они будут играть при своих трибунах, фанаты будут толкать их вперед. И для них это тоже очень важная игра, потому что если мы выиграем, мы можем оставить их без тройки, выходящей в следующий раунд.

С черногорцами тоже будет очень тяжело, потому что в них возвращаются некоторые игроки, которые не были в летнем окне. Поэтому, я считаю, что это окно будет тяжелым для нас, но мы должны выкладываться на 100% и играть, навязывать свою игру. Надо будет сражаться. Не давать им свободно забивать очки, подбирать и пытаться навязать свою игру, бежать в быстрый приступ и приобретать быстрые очки.

– Среди кадровых потерь, наверное, следует обратить внимание на то, что не будет Свята Михайлюка, который летом существенно помог сборной. Сейчас у него в NBA сезон в разгаре. Насколько эта потеря критична?

– Как вы знаете, мы выигрывали матчи и без Свята. Да, мы понимаем, что это ключевой для нас игрок, который может очень хорошо играть в нападении и защите. К сожалению, он не может приехать к нам сейчас с NBA, но у нас есть Максим Шульга, сейчас играющий в мадридском "Реале". Как я слышал, он будет на игре и сможет помочь. И я считаю, что он может заменить Свята на это окно. Ну и будем пробовать навязывать свою игру.

У нас есть игроки, которые могут взять на себя игру. У нас есть Ковляр, у нас есть Скапинцев, есть ребята, которые уже много лет играли в национальной сборной. Это я, это Саша Липовый. Да, будут несколько игроков молодых. Но я думаю, что нам по силам набрать достаточное количество очков для победы.

Мы найдем какие-то комбинации, найдем какие-то коннекты между собой и думаю, что будем навязывать игру уже немного по-другому.

Вячеслав Бобров (фото: Федерация баскетбола Украины)

– Португальский баскетбол в последние годы заметно прогрессирует. Насколько изменилась их сборная по сравнению с предыдущими годами?

– Да, мы видим, что у них изменилось, во-первых, поколение. Сейчас у них многие молодые игроки играют на высоком уровне. Некоторые ребята играют в испанском чемпионате, не в высшем, но во втором, третьем дивизионе Испании. Игроки выступают в португальской лиге. И, как мы видим, с каждым годом все команды уже умеют играть в баскетбол. Поэтому на каждую команду нужно иметь хорошее настроение, уважать их и не давать себе какую-нибудь слабину.

Потому что, как мы видели, два года назад, если я не ошибаюсь, когда мы играли еще при Виталии Степановском, мы проиграли им в Риге без шансов. Но потом, когда пришел Айнарс Багатскис, мы их победили дома, если я не ошибаюсь, с разницей где-то более 20 очков.

– С Черногорией Украина уже играла в августе и победила. Чего ожидаете от повторного противостояния? Можно ли рассчитывать на схожий сценарий?

– Не знаю, как сильно они изменятся, но я думаю, что они будут пытаться забрать у нас домашнюю победу, потому что летом они не смогли взять ее у себя дома. Думаю, что сейчас у них будет другое настроение и будут другие игроки.

Посмотрим, надо, во-первых, сконцентрироваться на первой игре против Португалии, а там уже будем отдыхать несколько дней и готовиться к Черногории.

"Хотел бы больше играть на позиции четвертого номера"

– В этом сезоне вы перебрались из румынского "Динамо" в польскую "Стали". Почему выбрали этот вариант продолжения карьеры?

– Да, мы решили перебраться в Польшу, потому что летом мы искали следующий клуб. Мы не смогли договориться с "Динамо", чтобы остаться еще на один сезон.

– Почему?

– Они не могли определиться два месяца, кто будет тренером. Решили только в середине месяца, что будет оставаться тот же тренер и оставили почти там 80% игроков, игравших в прошлом сезоне.

Летом на меня вышел польский клуб "Сталь", сказали, что они хотят бороться за попадание в плей-офф. Команда в прошлом году заняла 10 место, они проиграли в плей-офф "Зеленой Гуре", которая в прошлом году вышла в финал и проиграла только 3:4 в конце. Потому я решил попробовать свои силы в Польше.

Мне сказали, что польский чемпионат гораздо лучше, чем румынский. И я решил попробовать, поэтому я еще разговаривал с Айнарсом Багатскисом и с ребятами, игравшими в прошлом году в Польше. В частности, это был Иисуф Санон. И они мне сказали, что это будет очень атлетический чемпионат для тебя, потому я решил попробовать свои силы здесь.

– Как вас встретили в Польше? Оправдались ли ожидания от нового чемпионата и клуба?

– Я считаю, что чемпионат очень такой бодрый, где каждая команда может обыграть каждую. Нет явного лидера. Все зависит, как мне кажется, от твоего расписания: с кем ты играешь, в какие дни ты играешь, с какими командами. Потому что некоторые команды играют в FIBA, некоторые играют в Еврокубке или Лиге чемпионов.

И потому некоторым командам иногда легче. Когда ты в ритме, когда ты играешь там больше одной игры в неделю, ты можешь где-то еще попрактиковаться в игре там на FIBA и еще что-то.

И потому мне кажется, что у них есть преимущество над другими командами. Потому что когда ты тренируешься и целую неделю готовишься к одной команде, то потом, если проиграешь, тебе нужно еще одну неделю потренироваться, чтобы сыграть с другой.

А когда у тебя есть две игры в неделю или три, мне кажется, что у тренера много времени подготовить какие-то новые комбинации, какие-то новые взаимодействия между игроками. Но я доволен.

– А своей статистикой и выступлением в команде довольны?

– Хотелось бы иногда больше играть на позиции "четверки", потому что сейчас я больше играю, как пятый номер. По поводу статистики… Я думаю, что, как и каждый игрок, хочу забивать лучше, отдавать, подбирать больше, поэтому буду пытаться повышать свою статистику и идти вперед. Чтобы в следующем сезоне, возможно, где-нибудь поехать в еще более сильный чемпионат.

"Испанский чемпионат – самый сильный после NBA"

– В вашей карьере уже немало европейских чемпионатов. Какой из них оставил самые лучшие впечатления и куда хотелось бы вернуться?

– Я думаю, что не секрет, что испанский чемпионат – самый сильный для меня, и если бы была возможность, я бы с радостью вернулся. Потому что для меня после NBA – это самый сильный чемпионат в Европе. Мы видим, что каждый год испанские команды играют почти во всех турнирах: Евролига, Еврокубки, в которых всегда борются за медали.

Поэтому хотелось бы вернуться в Испанию, но посмотрим, как закончится этот сезон.

Вячеслав Бобров в сборной Украины (фото: Федерация баскетбола Украины)

– Вы уже опытный игрок, но продолжаете оставаться важной частью сборной. Как с возрастом изменился ваш подход к баскетболу? Задумываетесь ли о своей жизни после завершения активной карьеры?

– Пока я еще не хочу вешать свои кроссовки на гвоздь, потому что мне разрешает еще мое тело и мое здоровье играть на высоком уровне. Поэтому я надеюсь еще поиграть три-четыре года, а там буду смотреть. Мне очень нравится тренерская работа, но я понимаю, что это иногда трудно, чтобы после баскетбольной карьеры сразу найти хороший клуб и хорошую команду, которая тебе доверит сразу такой тяжелый труд.

Поэтому посмотрим, надеюсь, если все будет хорошо, еще поиграю три-четыре года, может, пять. А после игровой карьеры, если у меня будет возможность, то хотел бы быть тренером.