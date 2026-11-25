В інтерв'ю Sport RBC.UA В'ячеслав Бобров оцінив майбутніх суперників, пояснив, чим збірна може компенсувати відсутність Святослава Михайлюка, поділився враженнями від польського чемпіонату та зізнався, у якій європейській лізі хотів би продовжити кар'єру.

Збірна України з баскетболу підходить до листопадових матчів відбору на чемпіонат світу-2027 у статусі лідера групи. Попереду – непрості виїзди до Португалії та Чорногорії, причому команді Айнарса Багатскіса доведеться обходитися без кількох важливих виконавців.

Головне:

Чому лідерство у відборі на ЧС-2027 не дозволяє збірній розслаблятися.

Як Україна планує компенсувати відсутність Михайлюка та інших баскетболістів.

Чим польський чемпіонат відрізняється від румунського.

Чому Бобров хотів би повернутися до Іспанії та скільки ще планує грати.

"Можемо залишити Португалію поза третім місцем"

– В'ячеславе, збірна підходить до листопадового вікна лідером групи. Наскільки комфортно команді в такому статусі? Чи відчуваєте додаткову відповідальність?

– Ну, з однієї сторони так, нам дуже приємно, що ми виграли останні чотири матчі і зараз посідаємо першу сходинку. Але, як ми знаємо, задача ще не виповнена, тому нам потрібно виграти, я вважаю, ще мінімум два або три матчі, щоб достроково вийти на чемпіонат світу. Бо вже у нас були інциденти, коли нам не вистачало однієї перемоги або кілька очок, щоб вийти в наступний раунд.

Тому з однієї сторони ми розуміємо, що так, ми на першій сходинці, але теж є така думка, що завжди ти маєш викладатися на 200%, оскільки розумієш, що всі будуть проти нас грати на 200 або на 300%. Бо ми зараз лідери.

– Попереду матчі з Португалією та Чорногорією. Яка з цих команд, на вашу думку, є складнішим суперником і чому?

– Зараз, я думаю, що для нас будуть ці дві гри дуже важкі. Як ви знаєте, у нас травмовані Ваня Ткаченко та Андрій Войналович і тому ми побачимо ротацію складу.

Треба буде мати гарний настрій на першу гру проти Португалії, оскільки вони грають вдома. І вони будуть грати при своїх трибунах, фанати штовхатимуть їх вперед. І для них це теж дуже важлива гра, бо якщо ми виграємо, ми можемо залишити їх без трійки, яка виходить в наступний раунд.

З чорногорцями теж буде дуже важко, тому що в них повертаються деякі гравці котрий не були у літньому вікні. Тому, я вважаю, що це вікно буде важке для нас, але ми маємо викладатися на 100% і грати, нав'язувати свою гру. Треба буде боротися. Не давати їм вільно забивати очки, підбирати і намагатися нав'язати свою гру, бігти в напад швидкий і здобувати швидкі очки.

– Серед кадрових втрат, напевно, теж варто звернути увагу на те, що не буде Свята Михайлюка, який влітку суттєво допоміг збірній. Зараз в нього в NBA сезон в розпалі. Наскільки ця втрата критична?

– Як ви знаєте, ми вигравали матчі і без Свята. Так, ми розуміємо, що це ключовий для нас гравець, який може дуже гарно грати у нападі і у захисті. На жаль, він не може приїхати до нас зараз з NBA, але в нас є Максим Шульга, котрий зараз грає в мадридському "Реалі". Як я чув, він буде на грі і він зможе допомогти. І я вважаю, що він може замінити Свята на це вікно. Ну і будемо намагатися нав'язувати свою гру.

В нас є гравці, котрі можуть взяти гру на себе. В нас є Ковляр, в нас є Скапінцев, є хлопці, які вже грали багато років у національній збірній. Це я, це Саша Липовий. Так, в нас будуть декілька гравців молодих. Але, я думаю, що нам по силах набрати достатню кількість очок для перемоги.

Ми знайдемо якісь комбінації, знайдемо якісь конекти між собою і думаю, що будемо нав'язувати гру вже трохи по-іншому.

В'ячеслав Бобров (фото: Федерація баскетболу України)

– Португальський баскетбол останніми роками помітно прогресує. Наскільки змінилася ця збірна порівняно з попередніми роками?

– Так, ми бачимо, що в них змінилось, по-перше, покоління. Зараз в них багато молодих гравців грають на високому рівні. Деякі хлопці грають в іспанському чемпіонаті, не у вищому, але у другому, у третьому дивізіоні Іспанії. Гравці грають у португальській лізі. І як ми бачимо, що з кожним роком усі команди вже вміють грати в баскетбол. Тому на кожну команду треба мати гарний настрій, поважати їх і не давати собі якусь слабину.

Тому що, як ми бачили, два роки тому, якщо я не помиляюсь, коли ми грали ще за Віталія Степановського, ми програли їм в Ризі без шансів. Але потім, коли прийшов Айнарс Багатскіс, ми їх перемогли вдома, якщо я не помиляюсь, з різницею десь у понад 20 очок.

– З Чорногорією Україна вже грала в серпні й перемогла. Чого очікуєте від повторного протистояння? Чи можна розраховувати на схожий сценарій?

– Не знаю, як сильно вони зміняться, але я думаю, що вони будуть намагатися забрати в нас домашню перемогу, оскільки влітку вони не змогли взяти її у себе вдома. Думаю, що зараз в них буде інший настрій і будуть інші гравці.

Подивимось, треба, по-перше, сконцентруватися на першій грі проти Португалії, а там вже будемо відпочивати декілька днів і будемо вже готуватися до Чорногорії.

"Хотів би більше грати на позиції четвертого номера"

– Цього сезону ви перебралися з румунського "Динамо" до польської "Сталі". Чому обрали саме цей варіант продовження кар'єри?

– Так, ми вирішили перебратися до Польщі, бо влітку ми шукали наступний клуб. Ми не змогли домовитися з "Динамо", щоб залишитися ще на один сезон.

– Чому?

– Вони не могли визначитися два місяці, хто буде тренером. Вирішили тільки всередині місяця, що буде залишатися той самий тренер і залишили майже там 80% гравців, які грали в минулому сезоні.

Влітку на мене вийшов польський клуб "Сталь", сказали, що вони хочуть боротися за потрапляння у плей-офф. Команда минулого року посіла 10-те місце, вони програли в плей-офф "Зелений Гурі", яка минулого року вийшла у фінал і програла тільки 3:4 у кінці. Тому я вирішив спробувати свої сили у Польщі.

Мені сказали, що польський чемпіонат набагато краще, ніж румунський. І я вирішив спробувати, тому я ще розмовляв з Айнарсом Багатскісом і з хлопцями, котрі грали минулого року в Польщі. Зокрема, це був Ісуф Санон. І вони мені сказали, що це буде дуже атлетичний чемпіонат для тебе, тому я вирішив спробувати свої сили тут.

– Як вас зустріли в Польщі? Чи виправдалися очікування від нового чемпіонату та клубу?

– Я вважаю, що чемпіонат, дуже такий жвавий, де кожна команда може обіграти кожну. Немає явного лідера. Все залежить, як мені здається, від, твого розкладу: з ким ти граєш, в які дні ти граєш, з якими командами. Тому що деякі команди грають у FIBA, деякі грають у Єврокубку або у Лізі чемпіонів.

І тому деяким командам інколи легше. Коли ти в ритмі, коли ти граєш там більше ніж одна гра на тиждень, ти можеш десь ще попрактикуватися у грі там на FIBA і ще щось.

І тому мені здається, в них є перевага над іншими командами. Тому що коли ти тренуєшся і цілий тиждень готуєшся до однієї команди, то потім, якщо програєш, тобі треба ще один тиждень потренуватися, щоб зіграти з іншою.

А коли в тебе є дві гри на тиждень або три, мені здається, що у тренера є багато часу підготувати якісь нові комбінації, якісь нові взаємодії між гравцями. Але я задоволений.

– А самі задоволені своєю статистикою та виступом у команді?

– Хотілось би інколи більше грати на позиції "четвірки", тому що зараз я більше граю як п'ятий номер. З приводу статистики… Я думаю, що як і кожен гравець хочу забивати краще, віддавати, підбирати більше, тому буду намагатися підвищувати свою статистику і йти вперед. Щоб в наступному сезоні, можливо, десь поїхати у ще сильніший чемпіонат.

"Іспанський чемпіонат – найсильніший після NBA"

– У вашій кар'єрі вже чимало європейських чемпіонатів. Який із них залишив найкращі враження і куди хотілося б повернутися?

– Я думаю, що не секрет, що іспанський чемпіонат – найсильніший для мене, і якби була би змога, я б з радістю повернувся. Бо для мене після NBA - це найсильніший чемпіонат в Європі. Ми ж бачимо, що кожного року іспанські команди грають майже у всіх турнірах: Євроліга, Єврокубки, у яких завжди боряться за медалі.

Тому хотілось би повернутися до Іспанії, але подивимось, як закінчиться цей сезон.

В'ячеслав Бобров у збірній України (фото: Федерація баскетболу України)

– Ви вже досвідчений гравець, але продовжуєте залишатися важливою частиною збірної. Як із віком змінився ваш підхід до баскетболу? Чи замислюєтеся про своє життя після завершення активної кар'єри?

– Поки я ще не хочу вішати свої кросівки на цвях, тому що мені дозволяє ще моє тіло і моє здоров'я грати на високому рівні. Тому я сподіваюсь ще пограти три-чотири роки, а там буду дивитися. Бо мені дуже подобається тренерська робота, але я розумію, що це інколи важко, щоб після баскетбольної кар'єри зразу знайти хороший клуб і хорошу команду, котра тобі довірить одразу таку важку працю.

Тому подивимось, сподіваюсь, якщо все буде добре, ще пограю три-чотири роки, можливо п'ять. А після ігрової кар'єри, якщо в мене буде змога, то хотів би бути тренером.