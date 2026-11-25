Французький тенісист Артур Ріндеркнеш може отримати тривалу дискваліфікацію через ймовірну відмову від проходження позапланового допінг-тесту. Міжнародне агентство із забезпечення чесності в тенісі (ITIA) розслідує інцидент, який стався на початку червня.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на L’Équipe .

Ріндеркнеш міг відмовитися від допінг-тесту через поспіх

Інцидент стався у Бретані на початку червня. 31-річний тенісист нібито відмовився від позапланового допінг-тесту, оскільки поспішав залишити будинок, щоб встигнути на потяг.

Ріндеркнеш, за даними журналістів, вважав, що його від'їзд у такій ситуації буде розцінений як пропущений допінг-тест (missed test). Однак відмова від тестування після офіційного повідомлення про необхідність його проходження є окремим порушенням антидопінгових правил і може мати значно серйозніші наслідки.

Тенісист заперечує звинувачення та вимагає незалежного розгляду

Після публікації матеріалу L’Équipe Ріндеркнеш виступив із заявою в Instagram, у якій підтвердив, що знає про розслідування ITIA, але категорично не погоджується зі звинуваченнями.

Француз повідомив, що вже звернувся до агентства з вимогою передати його справу незалежному трибуналу, який має ухвалити рішення. Він також наголосив, що не планує публічно коментувати деталі до завершення розгляду.

"Я переконаний, що після розгляду справи незалежним трибуналом мене виправдають за звинуваченням у відмові від проходження допінг-тесту. Я ніколи не вживав жодних заборонених речовин", - заявив Ріндеркнеш.

За відмову від тесту можуть дискваліфікувати на чотири роки

Справа французького тенісиста не пов'язана із позитивною допінг-пробою. Відповідно до антидопінгових правил, відмова від проходження тестування без вагомих підстав може призвести до дискваліфікації на чотири роки. Водночас термін покарання може бути скорочений до двох років, якщо спортсмен доведе, що порушення не було умисним.

Подібний випадок нещодавно стався з чеською тенісисткою Маркетою Вондроушовою, яка у червні отримала чотирирічну дискваліфікацію за відмову від допінг-тесту.

Ріндеркнеш продовжує виступати на турнірах

Наразі Артур Ріндеркнеш не відсторонений від змагань, а остаточного рішення у його справі ще немає.

Французький тенісист у травні цього року встановив особистий рекорд у рейтингу ATP, піднявшись на 24-те місце. Минулого сезону він також дістався фіналу турніру категорії ATP Masters 1000 у Шанхаї.