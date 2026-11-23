Карлос Алькарас завершил Итоговый турнир ATP без поражений и подтвердил статус одного из главных лидеров мужского тенниса. Валерия Волевач в своей колонке для Sport RBC.UA рассказывает, что поразило ее в игре испанца, кому из молодых теннисистов стоит присмотреться и почему она скептически относится к перспективам Даниила Медведева и Александра Зверева.

Алькарас вернулся на вершину

После перерыва Алькарас показывает своей игрой, что он не сбавил обороты, а только отдохнул. Во время турнира у него не было ни одного проигрыша, а также 14 побед. И это несмотря на травму бедра, которая его начала беспокоить во время турнира. Испанец разносил всех мощными ударами, его жажда и любовь к игре ощущалась через экран. Даже в финале, когда на кону стоял выигрыш, он все равно продолжал наслаждаться.

Из четырех дебютантов только Шелтон смог выйти из группы, его игра мне очень импонирует. Думаю, в 2027 году его уровень еще больше вырастет под руководством тренера Ферерро.

Медведев и Зверев никогда не станут легендами

Сейчас весь мир обсуждает, что женский теннис стал интересен, потому что никогда не знаешь, что нас ждет. А в мужском есть только два чемпиона, которых всем тяжело обойти. И пропасть между игрой довольно ощутима.

Зверев, сколько бы ни пытался доказать, что он заслуживает быть первой ракеткой мира, все равно сталкивается с тем, что у него это не получается. Я по-прежнему считаю, что ему повезло. Думаю, он сильно завидует Алькарасу и Синнеру. На самом деле, лично я не люблю смотреть матчи Медведева или Зверева, из-за их недовольства, неуважения и нытья во время игры. Как бы хорошо они ни играли, по-моему, им не стать легендами и фанаты их не будут помнить.

Очень жаль Ходора и Коболли, но у них получился хороший сезон. Поэтому я считаю, что у них все еще впереди.

А вообще я не сомневалась, что выиграет Алькарас. Почему? Потому что другим спортсменам еще далеко до него.