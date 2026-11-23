Определились все участницы квалификации Кубка Билли Джин Кинг-2027. В список вошли 14 сборных, среди которых и Украина, которая в этом году дошла до финала престижного командного турнира. Теперь "сине-желтые" ожидают жеребьевки, которая определит их соперниц в борьбе за выход в следующий финальный этап.

Возвращение рекордсменок и сенсации плей-офф

Семь национальных команд обеспечили себе прямую путевку в квалификацию-2027 благодаря выступлениям в финальном турнире сезона-2026. Среди них оказалась и сборная Украины, которая остановилась в шаге от трофея, уступив в решающем матче Чехии.

Еще семь путевок разыгрывались в матчевых противостояниях плей-офф, которые проходили с 20 по 22 ноября. Главным итогом этого этапа стало возвращение на уровень топ-команд 18-кратных победительниц турнира – сборной США. Во Флориде американки во главе с четвертой ракеткой мира Коко Гофф не оставили никаких шансов Венгрии, выиграв все четыре матча.

Также сухие победы со счетом 4:0 одержали сборные Японии, Австралии и Словении, разгромившие Аргентину, Францию и Индонезию соответственно. Сборная Польши, выступавшая без Иги Свентек, в напряженной борьбе дожала Швецию (3:2). В то же время не обошлось без громких неожиданностей: два сеяных фаворита уступили андердогам – Канада проиграла Бразилии, а Швейцария не справилась с Таиландом.

Результаты всех матчевых противостояний плей-офф:

США – Венгрия – 4:0

Бразилия – Канада – 3:2

Польша – Швеция – 3:2

Япония – Аргентина – 4:0

Франция – Австралия – 0:4

Таиланд – Швейцария – 3:1

Словения – Индонезия – 4:0

Варианты для Украины

Всего в квалификационном раунде сезона-2027 сыграют 14 сборных. Они разделятся на семь пар и разыграют путевки в финальный турнир, где победительниц уже будут ждать хозяйки соревнований из Китая.

Все участницы квалификации Кубка Билли Джин Кинг-2027:

По итогам финального турнира-2026: Украина, Италия, Чехия, Великобритания, Испания, Казахстан, Бельгия.

Победительницы плей-офф: США, Польша, Япония, Австралия, Словения, Бразилия, Таиланд.

Круг непосредственных соперниц украинской команды сузится после следующего обновления рейтинга наций. Семь лучших сборных получат статус сеяных, а остальные попадут в корзину несеяных. Дата проведения жеребьевки будет объявлена официально позднее.

Стоит отметить, что после сентябрьского обновления рейтинга "сине-желтые" занимают высокое третье место в мире. В двух предыдущих розыгрышах украинки уверенно преодолевали квалификационный барьер: в 2026 году разгромили Польшу (4:0), а в сезоне-2025 в группе обыграли ту же Польшу (3:0) и Швейцарию (2:1).