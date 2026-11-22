Испанский теннисист Карлос Алькарас стал победителем Итогового турнира ATP-2026, завершившегося в итальянском Турине. В финальном поединке третья ракетка мира одолела лидера рейтинга Александра Зверева из Германии в двух сетах – 6:2, 7:6 (9:7), впервые завоевав титул ATP Finals.

Об этом сообщает Sport RBC.UA.

Как прошел финал

Первый сет состоялся при заметном преимуществе Алькараса.

Зверев подошел к финалу, не проиграв ни одного гейма на собственной подаче в течение четырех предыдущих матчей турнира. Однако испанец сумел нарушить эту серию.

Алькарас активно атаковал, заставлял соперника ошибаться и трижды взял его подачу. В итоге первая партия завершилась уверенной победой испанца – 6:2.

Второй сет показался гораздо более напряженным.

Алькарас снова сделал брейк и повел 4:2, приблизившись к титулу. Однако Зверев сумел вернуться в борьбу, отыграл отставание и перевел партию на тайбрейк.

В решающем гейме немец получил сразу три сетбола, однако не реализовал ни одного из них.

Алькарас выиграл ключевые розыгрыши, отыграл тройной сетбол и завершил тайбрейк в свою пользу - 9:7.

Карлос Алькарас (Испания) – Александр Зверев (Германия) – 6:2, 7:6 (9:7)

Первый титул ATP Finals для Алькараса

Для 23-летнего испанца эта победа стала исторической: раньше он ни разу не выигрывал Итоговый турнир.

В 2025 году Алькарас также достался финалу, однако тогда уступил итальянцу Яннику Синнеру.

На этот раз испанец сделал последний шаг к трофею и добавил титул ATP Finals в свою коллекцию, которая уже насчитывает семь побед на турнирах Большого шлема.

Кроме того, Алькарас продлил победную серию до 14 матчей подряд. Перед выступлением в Турине он получил титулы на турнирах в Вене и Париже.

Зверев не смог в третий раз выиграть турнир

Для Александра Зверева этот финал стал третьим в карьере на Итоговом турнире ATP.

Немец раньше дважды выигрывал соревнования – в 2018 и 2021 годах.

К решающему матчу 2026 он подошел в статусе первой ракетки мира и не проиграл ни одного сета на турнире.

В полуфинале Зверев победил Даниила Медведева - 7:6 (7:0), 6:4. Алькарас в свою очередь одолел американца Бена Шелтона - 3:6, 6:3, 7:6 (7:1).

После победы в Турине Алькарас увеличил преимущество в личных встречах со Зверевым до 8:6.