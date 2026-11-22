Бывший чемпион мира по версии WBO в легком весе Денис Беринчик одержал победу над украинским бойцом Боваром Ханаковым. Необычное противостояние стало главным событием турнира Arena 2 "Битва стилей", состоявшегося 22 ноября в Киеве.

Об этом сообщает Sport RBC.UA.

Как прошел бой Беринчик – Ханаков

Поединок проходил по правилам бокса, однако спортсмены использовали небольшие перчатки для смешанных единоборств. Формат предполагал пять раундов по три минуты.

С первых секунд Беринчик взял центр ринга и пытался навязать сопернику свой темп. Уже в стартовом раунде бывший чемпион мира поразил опасный встречный удар, однако Ханаков выдержал атаку.

Во второй трехминутке Ханаков пытался действовать нестандартно и даже демонстративно опускал руки за спину.

Беринчик продолжал контролировать дистанцию, в то время как его оппонент искал возможности для атак по корпусу. В конце третьего раунда бойцы обменялись серией ударов.

Самый опасный момент для Ханакова настал в четвертом раунде. Беринчик попал мощным апперкотом, которым поколебал соперника, а затем добавил точный удар правой рукой.

Несмотря на это, Ханаков смог выстоять и продолжить поединок.

В заключительном раунде спортсмены устроили открытый обмен ударами в центре ринга. Ни один из них не смог завершить противостояние досрочно.

По итогам пяти раундов судьи единогласно отдали победу Денису Беринчику.

Денис Беринчик – Бовар Ханаков – победа Беринчика единогласным решением судей (5 раундов).

Возвращение после поражения

Для Беринчика это был первый выход на ринг после августовского поединка против британца Сэма Ноукса.

Тогда украинец уступил единогласное решение судей в противостоянии за титул WBO International.

Ханаков перед встречей с Беринчиком также имел неудачное выступление. В сентябре он проиграл Данику Весненко в поединке на голых кулаках.

Бой в Киеве стал для обоих спортсменов возможностью вернуться на победный путь, однако успешнее оказался бывший чемпион мира.