Бывший чемпион мира по версии WBO в легком весе Денис Беринчик одержал победу над украинским бойцом Боваром Ханаковым. Необычное противостояние стало главным событием турнира Arena 2 "Битва стилей", состоявшегося 22 ноября в Киеве.
Об этом сообщает Sport RBC.UA.
Поединок проходил по правилам бокса, однако спортсмены использовали небольшие перчатки для смешанных единоборств. Формат предполагал пять раундов по три минуты.
С первых секунд Беринчик взял центр ринга и пытался навязать сопернику свой темп. Уже в стартовом раунде бывший чемпион мира поразил опасный встречный удар, однако Ханаков выдержал атаку.
Во второй трехминутке Ханаков пытался действовать нестандартно и даже демонстративно опускал руки за спину.
Беринчик продолжал контролировать дистанцию, в то время как его оппонент искал возможности для атак по корпусу. В конце третьего раунда бойцы обменялись серией ударов.
Самый опасный момент для Ханакова настал в четвертом раунде. Беринчик попал мощным апперкотом, которым поколебал соперника, а затем добавил точный удар правой рукой.
Несмотря на это, Ханаков смог выстоять и продолжить поединок.
В заключительном раунде спортсмены устроили открытый обмен ударами в центре ринга. Ни один из них не смог завершить противостояние досрочно.
По итогам пяти раундов судьи единогласно отдали победу Денису Беринчику.
Денис Беринчик – Бовар Ханаков – победа Беринчика единогласным решением судей (5 раундов).
Для Беринчика это был первый выход на ринг после августовского поединка против британца Сэма Ноукса.
Тогда украинец уступил единогласное решение судей в противостоянии за титул WBO International.
Ханаков перед встречей с Беринчиком также имел неудачное выступление. В сентябре он проиграл Данику Весненко в поединке на голых кулаках.
Бой в Киеве стал для обоих спортсменов возможностью вернуться на победный путь, однако успешнее оказался бывший чемпион мира.