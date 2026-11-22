В воскресенье, 22 ноября, состоялись четыре заключительных матча седьмого тура регулярного чемпионата баскетбольной Суперлиги. "Днепр" в напряженной борьбе победил "Киев-Баскет", "Харьковские Соколы" продолжили свою победную серию, а "Нико-Баскет" отыграл 17-очковое отставание и одержал победу в овертайме.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на ФБУ.
Центральный матч игрового дня состоялся в столичном спорткомплексе "Венето", где действующий чемпион Украины "Днепр" встретился с "Киев-Баскетом".
Гости выиграли первую четверть со счетом 23:16 благодаря рывку 9:0 в конце десятиминутки. Однако хозяева сумели отыграться, так что на большой перерыв команды ушли при равном счете – 38:38.
После отдыха "Днепр" снова захватил инициативу. Перед заключительной четвертью команда Владимира Коваля вела 60:54.
Киевляне продолжали сопротивляться и сохраняли интригу до последних минут, однако гости удержали преимущество.
Самыми результативными в составе победителей стали Максим Закурдаев и Сорочан, набравшие по 16 очков. У хозяев столько же баллов записал в актив Кабацюра.
"Киев-Баскет" – "Днепр" – 71:75 (16:23, 22:15, 16:22, 17:15)
Наиболее драматичным стал поединок в Ивано-Франковске между "Прикарпатье-Говерлой" и "Нико-Баскетом".
После ровной первой четверти хозяева постепенно захватили инициативу. К большому перерыву они ушли с преимуществом в девять очков, а в течение третьей десятиминутки увеличивали отрыв до 17 баллов.
Однако николаевцы не сдались. В заключительной четверти они провели камбек, выиграв ее 24:14 и переведя встречу в овертайм – 77:77.
В дополнительные пять минут гости полностью доминировали на площадке, победив 12:2.
Главным бомбардиром встречи стал Кристофер Мартин, набравший 28 очков и сделавший 14 подборов. Его партнер Ярослав Карпюк также оформил дабл-дабл – 18 очков и 16 подборов.
"Прикарпатье-Говерла" – "Нико-Баскет" – 79:89 (ОТ)
Четвертые: 21:21, 20:11, 22:21, 14:24, овертайм – 2:12.
Харьковский клуб продолжил свою победную серию, уверенно обыграв "Запорожье".
Уже в первой четверти подопечные Дмитрия Забирченко создали десятиочковое преимущество – 22:12.
Запорожцы пытались вернуться в игру и начали вторую десятиминутку рывком 8:0. Однако хозяева восстановили комфортный отрыв.
Перед заключительной четвертью "Соколы" вели с разницей в 11 очков, а последний отрезок выиграли 21:8, доведя дело до разгрома.
Самым результативным в составе победителей стал Соловьев с 15 очками. Денис Клевзуник и Сушкин набрали по 14 баллов.
Это уже девятая победа харьковской команды в чемпионате.
"Харьковские Соколы" – "Запорожье" – 82:58
Четвертые: 22:12, 21:21, 18:17, 21:8.
В домашнем поединке против "Черкасских Мавп" баскетболисты "Хмельницкого" уверенно провели первую половину встречи.
Хозяева выиграли стартовую четверть 21:11, а к большому перерыву увеличили преимущество до 23 очков.
Во второй половине черкасцы попытались вернуть интригу. Им даже удалось сократить отставание до десяти баллов, однако "Хмельницкий" ответил рывком 10:0 и окончательно снял вопрос о победителе.
Лучшим игроком встречи стал Закари Лавдей, оформивший дабл-дабл из 19 очков и 18 подборов.
Еще по 16 очков в составе хозяев набрали Владислав Мельник и Лукман Ланди.
Победа позволила "Хмельницкому" прервать серию из пяти поражений подряд.
"Хмельницкий" – "Черкасские Мавпы" – 81:61
Четвертые: 21:11, 26:13, 18:25, 16:12.