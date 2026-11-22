У неділю, 22 листопада, відбулися чотири заключні матчі сьомого туру регулярного чемпіонату баскетбольної Суперліги. "Дніпро" у напруженій боротьбі переміг "Київ-Баскет", "Харківські Соколи" продовжили свою переможну серію, а "Ніко-Баскет" відіграв 17-очкове відставання та здобув перемогу в овертаймі.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на ФБУ.

"Дніпро" дотиснув "Київ-Баскет"

Центральний матч ігрового дня відбувся у столичному спорткомплексі "Венето", де чинний чемпіон України "Дніпро" зустрівся з "Київ-Баскетом".

Гості виграли першу чверть із рахунком 23:16 завдяки ривку 9:0 наприкінці десятихвилинки. Однак господарі зуміли відігратися, тож на велику перерву команди пішли за рівного рахунку – 38:38.

Після відпочинку "Дніпро" знову захопив ініціативу. Перед заключною чвертю команда Володимира Коваля вела 60:54.

Кияни продовжували чинити опір і зберігали інтригу до останніх хвилин, проте гості втримали перевагу.

Найрезультативнішими у складі переможців стали Максим Закурдаєв та Сорочан, які набрали по 16 очок. У господарів стільки ж балів записав до активу Кабацюра.

"Київ-Баскет" – "Дніпро" – 71:75 (16:23, 22:15, 16:22, 17:15)

"Ніко-Баскет" відіграв 17 очок і переміг в овертаймі

Найбільш драматичним став поєдинок в Івано-Франківську між "Прикарпаттям-Говерлою" та "Ніко-Баскетом".

Після рівної першої чверті господарі поступово захопили ініціативу. На велику перерву вони пішли з перевагою у дев'ять очок, а протягом третьої десятихвилинки збільшували відрив до 17 балів.

Проте миколаївці не здалися. У заключній чверті вони здійснили камбек, вигравши її 24:14 та перевівши зустріч в овертайм – 77:77.

У додаткові п'ять хвилин гості повністю домінували на майданчику, перемігши 12:2.

Головним бомбардиром зустрічі став Крістофер Мартін, який набрав 28 очок і зробив 14 підбирань. Його партнер Ярослав Карпюк також оформив дабл-дабл – 18 очок і 16 підбирань.

"Прикарпаття-Говерла" – "Ніко-Баскет" – 79:89 (ОТ)

Чверті: 21:21, 20:11, 22:21, 14:24, овертайм – 2:12.

"Харківські Соколи" здобули дев'яту перемогу поспіль

Харківський клуб продовжив свою переможну серію, впевнено обігравши "Запоріжжя".

Уже в першій чверті підопічні Дмитра Забірченка створили десятиочкову перевагу – 22:12.

Запоріжці намагалися повернутися в гру та навіть розпочали другу десятихвилинку ривком 8:0. Проте господарі відновили комфортний відрив.

Перед заключною чвертю "Соколи" вели з різницею в 11 очок, а останній відрізок виграли 21:8, довівши справу до розгрому.

Найрезультативнішим у складі переможців став Соловйов із 15 очками. Денис Клевзуник та Сушкін набрали по 14 балів.

Це вже дев'ята поспіль перемога харківської команди в чемпіонаті.

"Харківські Соколи" – "Запоріжжя" – 82:58

Чверті: 22:12, 21:21, 18:17, 21:8.

"Хмельницький" перервав серію з п'яти поразок

У домашньому поєдинку проти "Черкаських Мавп" баскетболісти "Хмельницького" впевнено провели першу половину зустрічі.

Господарі виграли стартову чверть 21:11, а до великої перерви збільшили перевагу до 23 очок.

У другій половині черкасці спробували повернути інтригу. Їм навіть вдалося скоротити відставання до десяти балів, однак "Хмельницький" відповів ривком 10:0 і остаточно зняв питання про переможця.

Найкращим гравцем зустрічі став Закарі Лавдей, який оформив дабл-дабл із 19 очок та 18 підбирань.

Ще по 16 очок у складі господарів набрали Владислав Мельник і Лукман Ланді.

Перемога дозволила "Хмельницькому" перервати серію з п'яти поразок поспіль.

"Хмельницький" – "Черкаські Мавпи" – 81:61

Чверті: 21:11, 26:13, 18:25, 16:12.