Український гонщик Олександр Бондарев провів напружену фінальну гонку Кубку світу Формули-4 у Макао. Заїзд розпочався з масштабної аварії, а після рестарту наш пілот включився у боротьбу за найвищу сходинку подіуму.

Масовий завал на старті

Гонка на трасі Гіа розпочалася з величезної аварії, внаслідок якої з боротьби одразу вибули 10 із 24 учасників. Через серйозний інцидент організатори зупинили заїзд червоними прапорами, а після тривалої паузи на трек змогли повернутися лише 12 болідів.

Як Бондарев боровся за "золото"

Після рестарту пілот команди SJM Theodore Racing Олександр Бондарев, який стартував другим, нав'язав запеклу боротьбу лідеру заїзду – британцю Кензо Крейгі. Українець постійно тримався у зоні сліпстриму, встановлював найшвидші кола та регулярно атакував суперника.

Пілоти неодноразово йшли колесо в колесо, проте британець щоразу успішно захищав позицію. На заключних колах Крейгі вдалося трохи збільшити відрив і втримати перемогу, випередивши Бондарева лише на 0,542 секунди.

Що відомо про гонку в Макао

Кубок світу Формули-4 – це окремий від основної серії турнір, який проходить у межах Гран-прі Макао. Вперше його провели у 2025 році.

У нинішньому розіграші організатори розширили стартову решітку з 20 до 24 машин, а участь у змаганнях узяли 12 команд із 10 країн світу. Варто зазначити, що колектив SJM Theodore Racing, за який виступає Бондарев, співпрацює з програмою LN4 Fusion, заснованою зіркою Формули-1 та пілотом "Макларена" Ландо Норрісом.