Український гонщик Олександр Бондарев провів напружену фінальну гонку Кубку світу Формули-4 у Макао. Заїзд розпочався з масштабної аварії, а після рестарту наш пілот включився у боротьбу за найвищу сходинку подіуму.
Про це повідомляє Sport RBC.UA.
Гонка на трасі Гіа розпочалася з величезної аварії, внаслідок якої з боротьби одразу вибули 10 із 24 учасників. Через серйозний інцидент організатори зупинили заїзд червоними прапорами, а після тривалої паузи на трек змогли повернутися лише 12 болідів.
Після рестарту пілот команди SJM Theodore Racing Олександр Бондарев, який стартував другим, нав'язав запеклу боротьбу лідеру заїзду – британцю Кензо Крейгі. Українець постійно тримався у зоні сліпстриму, встановлював найшвидші кола та регулярно атакував суперника.
Пілоти неодноразово йшли колесо в колесо, проте британець щоразу успішно захищав позицію. На заключних колах Крейгі вдалося трохи збільшити відрив і втримати перемогу, випередивши Бондарева лише на 0,542 секунди.
Кубок світу Формули-4 – це окремий від основної серії турнір, який проходить у межах Гран-прі Макао. Вперше його провели у 2025 році.
У нинішньому розіграші організатори розширили стартову решітку з 20 до 24 машин, а участь у змаганнях узяли 12 команд із 10 країн світу. Варто зазначити, що колектив SJM Theodore Racing, за який виступає Бондарев, співпрацює з програмою LN4 Fusion, заснованою зіркою Формули-1 та пілотом "Макларена" Ландо Норрісом.
Також читайте, як Макс Ферстаппен витримав шалений тиск та виграв Гран-прі Лас-Вегаса у Формулі-1.