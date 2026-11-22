Український нападник "Утрехта" Артем Степанов відзначився голом у матчі 13-го туру чемпіонату Нідерландів проти "Камбюра". М'яч 19-річного форварда став особливим не лише для нього, а й для історії нідерландського клубу.

Як пройшов матч

У поєдинку 13-го туру Ередивізі 19-річний форвард з'явився у стартовому складі "Утрехта" на гру проти "Камбюра". Після години протистояння господарі поступалися з рахунком 0:2. Саме Степанов повернув інтригу в гру: на 60-й хвилині він холоднокровно замкнув діагональну передачу партнера і скоротив відставання. Загалом українець провів на полі 75 хвилин, тричі пробивши по воротах суперника.

Попри зусилля господарів, які на 81-й хвилині зрівняли рахунок, вже за дві хвилини "Камбюр" забив третій гол та здобув перемогу – 3:2.

Рекорд Степанова

Попри поразку команди, для Степанова цей матч став історичним. Завдяки забитому м'ячу він досяг позначки в десять голів у чемпіонаті Нідерландів за "Утрехт" (шість з них – у поточному сезоні).

На момент досягнення українцю було 19 років і 103 дні. Таким чином, він перевершив віковий рекорд Дірка Кейта, колишнього нападника "Ліверпуля" та збірної Нідерландів.

Кейт забив свої перші десять м'ячів в Ередивізі за "Утрехт" у віці 19 років і 262 днів. Степанов дістався цієї позначки майже на п'ять місяців раніше.

Після поразки "Утрехт" із 12 очками залишається на 15-й сходинці турнірної таблиці Ередивізі.