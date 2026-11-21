Перша ракетка світу Александр Звєрєв став другим фіналістом Підсумкового турніру ATP-2026 у Турині. У півфінальному поєдинку німець у двох сетах переміг Даніїла Медведєва – 7:6(0), 6:4.

Про це повідомляє Sport RBC.UA .

Як минув матч

Перший сет пройшов у рівній боротьбі. Обидва тенісисти впевнено діяли на власних подачах і не дозволяли супернику зробити брейк. У підсумку доля партії вирішувалася на тай-брейку.

Саме там Звєрєв продемонстрував свою перевагу. Німець виграв усі сім розіграшів поспіль, не віддавши Медведєву жодного очка, та завершив сет із рахунком 7:6(0).

У другій партії перша ракетка світу продовжила контролювати перебіг зустрічі. Звєрєв надійно діяв на подачі, а одного брейку йому вистачило, щоб довести матч до перемоги – 6:4.

За весь поєдинок Медведєв так і не заробив жодного брейк-пойнта.

Александр Звєрєв – Даніїл Медведєв – 7:6(0), 6:4

Що далі

Звєрєв утретє в кар'єрі зіграє у фіналі Підсумкового турніру ATP. Раніше німець здобував титул у 2018 та 2021 роках.

У вирішальному матчі його суперником стане іспанець Карлос Алькарас. Фінал відбудеться в неділю, 22 листопада. Звєрєв матиме шанс утретє виграти престижний турнір та завершити сезон ще одним великим титулом.