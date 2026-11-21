Іспанський тенісист Карлос Алькарас став першим фіналістом Підсумкового турніру ATP-2026 у Турині. У напруженому півфінальному поєдинку він здолав американця Бена Шелтона у трьох сетах – 3:6, 6:3, 7:6(1).

Про це повідомляє Sport RBC.UA .

Як пройшов матч

Шелтон краще розпочав зустріч. Американець упевнено діяв на власній подачі та двічі зумів зробити брейк, захопивши ініціативу в першому сеті.

Алькарас намагався повернутися в боротьбу, проте суперник зберіг перевагу та завершив партію з рахунком 6:3.

У другому сеті іспанець додав в агресивності та почав частіше вигравати затяжні розіграші.

Ключовим став восьмий гейм, коли за рахунку 4:3 Алькарас зробив брейк, після чого успішно подав на сет – 6:3.

У вирішальній партії обидва тенісисти надійно діяли на власних подачах. Жодному з них не вдалося зробити брейк, тому за рахунку 6:6 доля путівки до фіналу вирішувалася на тайбрейку.

Шелтон розпочав його з ейса, однак після цього Алькарас повністю перехопив ініціативу. Іспанець виграв сім розіграшів поспіль і завершив тайбрейк із рахунком 7:1.

Карлос Алькарас (Іспанія) – Бен Шелтон (США) – 3:6, 6:3, 7:6(1)

Алькарас вдруге поспіль зіграє у фіналі

Перемога над Шелтоном дозволила іспанцю вдруге поспіль пробитися до вирішального матчу Підсумкового турніру ATP.

На груповому етапі Алькарас здобув три перемоги, почергово обігравши американця Френсіса Тіафо, росіянина Даніїла Медведєва та італійця Флавіо Коболлі.

У цих зустрічах іспанець не програв жодного сету, а Шелтон став першим суперником, якому вдалося взяти в нього партію на нинішньому турнірі.

У фіналі Алькарас зустрінеться з переможцем другого півфіналу між німцем Олександром Звєрєвим та росіянином Даніїлом Медведєвим.