Испанский теннисист Карлос Алькарас стал первым финалистом Итогового турнира ATP-2026 в Турине. В напряженном полуфинальном поединке он одолел американца Бена Шелтона в трех сетах – 3:6, 6:3, 7:6(1).

Об этом сообщает Sport RBC.UA.

Как прошел матч

Шелтон лучше начал встречу. Американец уверенно действовал на собственной подаче и дважды сумел совершить брейк, захватив инициативу в первом сете.

Алькарас пытался вернуться в борьбу, однако соперник сохранил преимущество и завершил партию со счетом 6:3.

Во втором сете испанец добавил в агрессивности и стал чаще выигрывать затяжные розыгрыши.

Ключевым стал восьмой гейм, когда при счете 4:3 Алькарас совершил брейк, после чего успешно подал на сет – 6:3.

В решающей партии оба теннисиста надежно действовали на собственных подачах. Ни одному из них не удалось совершить брейк, поэтому при счете 6:6 судьба путевки в финал решалась на тайбрейке.

Шелтон начал его с эйса, однако после этого Алькарас полностью перехватил инициативу. Испанец выиграл семь розыгрышей и завершил тайбрейк со счетом 7:1.

Карлос Алькарас (Испания) – Бен Шелтон (США) – 3:6, 6:3, 7:6(1)

Алькарас второй раз подряд сыграет в финале

Победа над Шелтоном позволила испанцу второй раз подряд пробиться в решающий матч Итогового турнира ATP.

На групповом этапе Алькарас одержал три победы, поочередно обыграв американца Фрэнсиса Тиафо, россиянина Даниила Медведева и итальянца Флавио Коболли.

В этих встречах испанец не проиграл ни одного сета, а Шелтон стал первым соперником, которому удалось взять у него партию на турнире.

В финале Алькарас встретится с победителем второго полуфинала между немцем Александром Зверевым и россиянином Даниилом Медведевым.