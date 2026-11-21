"Богуславские Шершни" победили киевский "Сокол" в домашнем матче чемпионата Украины сезона-2026/27. Встреча завершилась со счетом 3:2, а главным героем хозяев стал оформивший дубль Ярослав Панченко, в частности забросивший победную шайбу в большинстве.

Об этом сообщает Sport RBC.UA.

Как прошел матч

Первый период встречи на арене "Ледограй" в Богуславе завершился без заброшенных шайб.

В начале второй двадцатиминутки хозяева открыли счет. На 22-й минуте Аксенов отличился после передач Максима Колинько и Алексюка.

На 36-й минуте преимущество "Шершней" удвоил Ярослав Панченко, которому ассистировал Илья Шевченко.

Однако "Сокол" быстро ответил. Уже через 32 секунды Максим Бурдаков после передачи Владислава Толстушка сократил отставание до минимума.

На шестой минуте третьего периода Бурдаков оформил дубль, вторично поразив ворота хозяев. Результативными передачами отличились Максим Сидоренко и Владислав Толстушко.

Однако в конце встречи "Шершни" снова вышли вперед. На 58-й минуте Панченко реализовал численное преимущество после передачи Васильева и Шевченко, установив окончательный счет.

Оставшееся время гостям не удалось организовать еще один камбек.

"Богуславские Шершни" – "Сокол" – 3:2 (0:0, 2:1, 1:1)

Шайбы: 1:0 - Аксенов (Коленько, Алексюк), 21:07; 2:0 – Панченко (Шевченко), 35:37; 2:1 - Бурдаков (Толстушко), 36:09; 2:2 - Бурдаков (Сидоренко, Толстушко), 45:10; 3:2 - Панченко (Васильев, Шевченко, более.), 57:33.

"Шершни" поднялись на второе место

Благодаря победе богуславская команда набрала 16 очков в десяти матчах и поднялась на вторую строчку турнирной таблицы чемпионата Украины.

"Шершни" опередили "Кременчуг", у которого 15 баллов после девяти встреч. Лидером остается "Одесщина" с 21 очком в десяти поединках.

Киевский "Сокол" с 13 очками после девяти матчей занимает четвертое место.

Для богуславцев это вторая победа над конкурентом из верхней части таблицы. В предыдущем матче они одолели "Кременчуг" со счетом 3:2 в серии буллитов.