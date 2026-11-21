На итоговом турнире ATP-2026 определились все полуфиналисты. В четверку лучших по результатам группового этапа вошли Карлос Алькарас, Александер Зверев, Бен Шелтон и Даниил Медведев.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт ATP Finals .

Кто вышел в полуфинал ATP Finals-2026

Первыми путевки в плейоф досрочно получили лидеры посева - Александер Зверев и Карлос Алькарас, выигравшие по два стартовых матча. Последние два места в полуфинале разыгрывались в заключительном туре группового этапа.

Третьим полуфиналистом стал Бен Шелтон. Американец в решающем поединке за выход из группы обыграл испанца Рафаэля Ходара в двух сетах. Для Шелтона это второе выступление на ATP Finals. В прошлом году он не одержал ни одной победы, а в этом сезоне завершил групповой этап с двумя выигрышами.

Зверев, еще до заключительного тура гарантировавший себе место в плейоф, завершил группу с тремя победами. В своем последнем матче немец в двух сетах одолел француза Артура Фиса.

Для Зверева это девятое выступление на Итоговом турнире и пятый выход в полуфинал. Он уже дважды становился чемпионом ATP Finals – в 2018-м и 2021-м годах.

Алькарас и Медведев выиграли заключительные матчи

Карлос Алькарас также завершил групповой этап без проигрыша. В заключительном матче испанец победил представителя Италии Флавио Коболли, одержав третий выигрыш подряд.

Алькарас второй сезон проходит групповой этап ATP Finals без поражений. Для него это четвёртое участие в турнире.

Последнюю путевку в полуфинал разыграли Даниил Медведев и Фрэнсис Тиафо. В прямом противостоянии русский теннисист одержал победу и занял второе место в своей группе. В полуфинале он встретится со Зверевым.

Результаты матчей заключительного тура группового этапа

Бен Шелтон (США) - Рафаэль Ходар (Испания) - 7:6(8), 7:5

Александер Зверев (Германия) – Артур Фис (Франция) – 6:4, 7:6(6)

Карлос Алькарас (Испания) – Флавио Коболли (Италия) – 6:4, 6:1

Даниил Медведев – Фрэнсис Тиафо (США) – 6:3, 6:4

Итоговая таблица групп

Группа А

Карлос Алькарас (Испания) – 3 победы, 3 матча (100% выигранных сетов) Даниил Медведев – 3 победы, 3 матча (66,7%) Фрэнсис Тиафо (США) – 1 победа, 3 матча (33,3%) Флавио Коболли (Италия) – 0 побед, 3 матча (0%)

Группа B

Александер Зверев (Германия) – 3 победы, 3 матча (100% выигранных сетов) Бен Шелтон (США) – 2 победы, 3 матча (57,1%) Артур Фис (Франция) – 1 победа, 3 матча (37,5%) Рафаэль Ходар (Испания) – 0 побед, 3 матча (14,3%)

Полуфинальные пары ATP Finals-2026

В борьбе за место в финале встретятся Карлос Алькарас и Бен Шелтон . Счет личных встреч в этой паре – 4:1 в пользу Алькараса. Последний матч состоялся на турнире в Париже в 2026 году и также завершился победой испанца.

Александер Зверев встретится с Даниилом Медведевым . В личных встречах Медведев ведет 15:8. В последний раз теннисисты играли в Париже в 2025 году, где Зверев победил в трех сетах.

Полуфинальные матчи Итогового турнира ATP состоятся в субботу, 21 ноября. Финал запланирован на воскресенье, 22 ноября, в 19.00 по киевскому времени.