На Підсумковому турнірі ATP-2026 визначилися всі півфіналісти. До четвірки найкращих за результатами групового етапу увійшли Карлос Алькарас, Александер Звєрєв, Бен Шелтон та Даніїл Медведєв.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на офіційний сайт ATP Finals .

Хто вийшов до півфіналу ATP Finals-2026

Першими путівки до плейоф достроково здобули лідери посіву - Александер Звєрєв та Карлос Алькарас, які виграли по два стартові матчі. Останні два місця у півфіналі розігрувалися в заключному турі групового етапу.

Третім півфіналістом став Бен Шелтон. Американець у вирішальному поєдинку за вихід із групи обіграв іспанця Рафаеля Ходара у двох сетах. Для Шелтона це другий виступ на ATP Finals. Торік він не здобув жодної перемоги, а цього сезону завершив груповий етап із двома виграшами.

Звєрєв, який ще до заключного туру гарантував собі місце у плейоф, завершив групу з трьома перемогами. У своєму останньому матчі німець у двох сетах здолав француза Артура Фіса.

Для Звєрєва це дев'ятий виступ на Підсумковому турнірі та п'ятий вихід до півфіналу. Він уже двічі ставав чемпіоном ATP Finals - у 2018-му та 2021-му роках.

Алькарас і Медведєв виграли заключні матчі

Карлос Алькарас також завершив груповий етап без поразок. У заключному матчі іспанець переміг представника Італії Флавіо Коболлі, здобувши третій виграш поспіль.

Алькарас другий сезон поспіль проходить груповий етап ATP Finals без поразок. Для нього це четверта участь у турнірі.

Останню путівку до півфіналу розіграли Даніїл Медведєв та Френсіс Тіафо. У прямому протистоянні російський тенісист здобув перемогу та посів друге місце у своїй групі. У півфіналі він зустрінеться зі Звєрєвим.

Результати матчів заключного туру групового етапу

Бен Шелтон (США) - Рафаель Ходар (Іспанія) - 7:6(8), 7:5

Александер Звєрєв (Німеччина) - Артур Фіс (Франція) - 6:4, 7:6(6)

Карлос Алькарас (Іспанія) - Флавіо Коболлі (Італія) - 6:4, 6:1

Даніїл Медведєв - Френсіс Тіафо (США) - 6:3, 6:4

Підсумкова таблиця груп

Група А

Карлос Алькарас (Іспанія) - 3 перемоги, 3 матчі (100% виграних сетів) Даніїл Медведєв - 3 перемоги, 3 матчі (66,7%) Френсіс Тіафо (США) - 1 перемога, 3 матчі (33,3%) Флавіо Коболлі (Італія) - 0 перемог, 3 матчі (0%)

Група B

Александер Звєрєв (Німеччина) - 3 перемоги, 3 матчі (100% виграних сетів) Бен Шелтон (США) - 2 перемоги, 3 матчі (57,1%) Артур Фіс (Франція) - 1 перемога, 3 матчі (37,5%) Рафаель Ходар (Іспанія) - 0 перемог, 3 матчі (14,3%)

Півфінальні пари ATP Finals-2026

У боротьбі за місце у фіналі зустрінуться Карлос Алькарас та Бен Шелтон. Рахунок особистих зустрічей в цій парі - 4:1 на користь Алькараса. Останній матч відбувся на турнірі в Парижі у 2026-му році та також завершився перемогою іспанця.

Александер Звєрєв зустрінеться з Даніїлом Медведєвим. В особистих зустрічах Медведєв веде 15:8. Востаннє тенісисти грали в Парижі у 2025-му році, де Звєрєв переміг в трьох сетах.

Півфінальні матчі Підсумкового турніру ATP відбудуться в суботу, 21 листопада. Фінал запланований на неділю, 22 листопада, о 19:00 за київським часом.