У швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування чвертьфіналів та перехідних матчів Ліги націй-2026/27. За його підсумками визначилися всі пари плей-оф, а в боротьбі за вихід до півфіналу на вболівальників чекають одразу кілька принципових протистоянь.
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний сайт УЄФА.
У чвертьфіналі зійдуться переможці груп Ліги A (сіяні Франція, Німеччина, Англія та Португалія) проти команд, які фінішували другими (несіяні Бельгія, Нідерланди, Іспанія та Норвегія). За регламентом, збірні, які грали в одному квартеті на груповому етапі, не могли зустрітися на цій стадії.
Сліпий жереб подарував уболівальникам одразу кілька гучних вивісок із серйозним історичним підтекстом:
Також визначилася потенційна сітка півфіналів:
Перші матчі чвертьфінальної стадії відбудуться 25-27 березня 2027 року, а поєдинки-відповіді заплановані на 28-30 березня. Переможці чвертьфіналів вийдуть до фінального турніру Ліги націй, який проходитиме з 9 до 13 червня 2027 року.
Під час жеребкування також визначили пари стикових матчів за підвищення в класі та збереження місця у відповідних дивізіонах.
У протистояннях між Лігами A та B зіграють:
У стикових матчах між Лігами B та C сформувалися такі пари:
Перші поєдинки перехідного плей-офф також відбудуться 25-27 березня, а матчі-відповіді – 28-30 березня 2027 року.
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