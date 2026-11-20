У швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування чвертьфіналів та перехідних матчів Ліги націй-2026/27. За його підсумками визначилися всі пари плей-оф, а в боротьбі за вихід до півфіналу на вболівальників чекають одразу кілька принципових протистоянь.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний сайт УЄФА .

Головні інтриги чвертьфіналу

У чвертьфіналі зійдуться переможці груп Ліги A (сіяні Франція, Німеччина, Англія та Португалія) проти команд, які фінішували другими (несіяні Бельгія, Нідерланди, Іспанія та Норвегія). За регламентом, збірні, які грали в одному квартеті на груповому етапі, не могли зустрітися на цій стадії.

Сліпий жереб подарував уболівальникам одразу кілька гучних вивісок із серйозним історичним підтекстом:

Іспанія – Франція: гранди зійдуться у рематчі півфіналу чемпіонату світу-2026, де "Фурія Роха" здобула перемогу з рахунком 2:0.

гранди зійдуться у рематчі півфіналу чемпіонату світу-2026, де "Фурія Роха" здобула перемогу з рахунком 2:0. Норвегія – Англія: ще одне повторення дуелі світової першості-2026 – у чвертьфіналі Мундіалю англійці дотиснули скандинавів у овертаймі (2:1) завдяки голу Джуда Беллінгема.

ще одне повторення дуелі світової першості-2026 – у чвертьфіналі Мундіалю англійці дотиснули скандинавів у овертаймі (2:1) завдяки голу Джуда Беллінгема. Нідерланди – Португалія: повторення фіналу турніру 2019 року, коли Португалія здолала "помаранчевих" із мінімальним рахунком 1:0.

повторення фіналу турніру 2019 року, коли Португалія здолала "помаранчевих" із мінімальним рахунком 1:0. Бельгія – Німеччина: перша офіційна зустріч сусідів за 15 років – востаннє вони грали у відборі на Євро-2012, де перемогу святкувала Бундестім (3:1).

Також визначилася потенційна сітка півфіналів:

Нідерланди / Португалія – Іспанія / Франція

Бельгія / Німеччина – Норвегія / Англія

Перші матчі чвертьфінальної стадії відбудуться 25-27 березня 2027 року, а поєдинки-відповіді заплановані на 28-30 березня. Переможці чвертьфіналів вийдуть до фінального турніру Ліги націй, який проходитиме з 9 до 13 червня 2027 року.

Перехідні матчі: хто з ким боротиметься у стиках

Під час жеребкування також визначили пари стикових матчів за підвищення в класі та збереження місця у відповідних дивізіонах.

У протистояннях між Лігами A та B зіграють:

Боснія і Герцеговина – Данія

Угорщина – Сербія

Ірландія – Хорватія

Словенія – Уельс

У стикових матчах між Лігами B та C сформувалися такі пари:

Кіпр – Північна Македонія

Естонія – Румунія

Фарерські острови – Грузія

Білорусь – Ізраїль

Перші поєдинки перехідного плей-офф також відбудуться 25-27 березня, а матчі-відповіді – 28-30 березня 2027 року.