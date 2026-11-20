13-й тур Української Прем'єр-ліги сезону-2026/27 розтягнеться на чотири дні та запропонує вболівальникам вісім поєдинків. Серед головних подій – київське дербі між "Динамо" та "Оболонню", зустріч "Карпат" із "Зорею", а також матч ЛНЗ проти "Полісся". Лідер чемпіонату "Шахтар" відкриє програму туру грою з "Лівим Берегом".
Sport RBC.UA за підтримки стратегічного партнера УПЛ BETKING розповідає про всі поєдинки 13-го туру чемпіонату України.
Вісім матчів 13-го туру відбудуться з п'ятниці до понеділка. Тур відкриває зустріч "Шахтаря" та "Лівого Берега" – цей матч невипадково винесено на п'ятницю, оскільки вже наступного тижня "Шахтар" зустрінеться із "Фенербахче" в рамках 5-го туру Ліги чемпіонів.
"Шахтар" підходить до поєдинку в статусі лідера чемпіонату. Після 12 матчів у команди 29 очок. Безпрограшна серія "гірників" в УПЛ налічує вже вісім зустрічей: шість перемог і дві нічиї. У попередньому турі донеччани зіграли внічию з "Динамо" (0:0).
"Лівий Берег" переживає складніший відрізок. Безвиграшна серія команди в чемпіонаті триває п'ять матчів. У попередньому турі кияни поділили очки з "Оболонню" (1:1), а в дограванні перенесеного поєдинку поступилися "Буковині" (0:3). В активі команди дев'ять очок після 11 матчів.
Водночас у двох попередніх зустрічах в УПЛ "Шахтар" двічі перемагав цього суперника з однаковим рахунком 1:0. Номінально домашній матч "гірників" відбудеться на "Арені Львів".
У минулому сезоні, коли "Кудрівка" дебютувала в УПЛ, "Кривбас" двічі переміг новачка еліти із загальним рахунком 5:2. Тепер команди зустрінуться в умовах непростого турнірного становища.
Криворіжці мають сім очок після десяти матчів. У попередньому турі команда зіграла внічию з "Епіцентром" (1:1), а перед цим поступилася "Динамо" (0:2). Матч проти "Кудрівки" матиме велике значення для "Кривбасу", адже перемога дозволить червоно-білим піти з останньої сходинки у турнірній таблиці. А Олександр Петраков може здобути дебютну перемогу на чолі "Кривбасу" в УПЛ.
"Кудрівка" має в активі вісім очок після 12 матчів. У попередньому турі команда здобула перемогу над "Чорноморцем" (1:0), перервавши невдалий відрізок. Водночас її безвиграшна гостьова серія в УПЛ триває вже 13 матчів.
"Харків" проводить один із найкращих відрізків серед команд чемпіонату. В активі підопічних Младена Бартуловича 21 очко після дев'яти матчів. Переможна серія харків'ян в УПЛ налічує шість поєдинків.
"Колос" набрав 12 очок після десяти матчів. У попередньому турі ковалівці зіграли внічию з "Буковиною" (1:1), а перед цим здолали «Верес» (2:0). Команда Руслана Костишина має позитивну гольову серію в чемпіонаті – забивала в кожному з останніх п'яти матчів, загалом відзначившись десять разів.
Попри це, саме "Харків" має перевагу в останніх очних протистояннях: "Колос" не перемагає цього суперника вже чотири матчі поспіль. Водночас на своєму полі ковалівці досі не поступалися харків'янам в УПЛ: дві перемоги та дві нічиї в чотирьох зустрічах.
Це одне з найбільш інтригуючих протистоянь туру. "Карпати" мають 19 очок після 11 матчів і посідають п'яте місце. Львів'яни потужно провели зустріч із "Кудрівкою", розгромивши суперника з рахунком 5:0. Водночас матч попереднього туру проти "Харкова" перервали через повітряну тривогу за рахунку 1:2.
"Зоря" має 18 очок після 12 матчів і йде сьомою. У попередньому турі луганці поступилися ЛНЗ (1:2), а перед цим здолали "Епіцентр" (1:0). Команда Віктора Скрипника демонструє сильні результати на виїзді: її безпрограшна гостьова серія в чемпіонаті триває вже вісім матчів – п'ять перемог і три нічиї.
Історична статистика також додає інтриги. Загалом "Зоря" має перевагу за кількістю перемог, але на полі "Карпат" господарі виграли десять із 20 зустрічей. Водночас львів'яни не можуть перемогти луганців уже 18 матчів поспіль, а їхня програшна серія налічує дев'ять поєдинків.
Команди зіграють між собою в елітному дивізіоні вперше з сезону 1993/94. Тоді "Верес" двічі переміг "Буковину" на власному полі. Загалом рівняни не програють чернівчанам у трьох офіційних зустрічах поспіль.
Нинішній сезон складається для "Вереса" непросто. Команда має дев'ять очок після 12 матчів, а її програшна серія в УПЛ досягла п'яти поєдинків. У попередньому турі рівняни поступилися "Поліссю" (0:2), а перед цим програли "Чорноморцю" (1:3).
"Буковина" поступово адаптується до елітного дивізіону. Чернівчани набрали 13 очок після 12 матчів і не програють у чемпіонаті три зустрічі поспіль. У попередньому турі команда зіграла внічию з "Колосом" (1:1), а в перенесеному матчі здолала "Лівий Берег" (3:0).
Київське дербі стане однією з головних подій 13-го туру. "Динамо" має 23 очки після 11 матчів і посідає третє місце. У попередньому турі кияни зіграли внічию із "Шахтарем" (0:0), а перед цим перемогли "Кривбас" (2:0).
"Оболонь" перебуває в нижній частині турнірної таблиці. У команди вісім очок після 11 матчів. У попередньому турі "пивовари" поділили очки з "Лівим Берегом" (1:1), а перед цим поступилися «Шахтарю» (0:2).
Киянам все ще не допоможе дискваліфікований Андрій Ярмоленко. Натомість, нещодавно до загальної групи повернувся Віталій Буяльський.
Це буде перша офіційна зустріч "Чорноморця" та "Епіцентра" в УПЛ. Одесити мають дев'ять очок після 11 матчів. У попередньому турі команда поступилася "Кудрівці" (0:1), а перед цим здолала "Верес" (3:1).
"Епіцентр" набрав десять очок після 12 поєдинків. У попередньому турі команда Сергія Нагорняка зіграла внічию з "Кривбасом" (1:1), а перед цим поступилася "Зорі" (0:1). Безвиграшна серія кам'янчан у чемпіонаті триває вже вісім матчів, а пропускна – сім.
"Чорноморець" також має проблеми з результатами на власному полі: безвиграшна домашня серія одеситів в УПЛ налічує чотири зустрічі. Тож обидва суперники матимуть мотивацію перервати невдалі тенденції та покращити становище в нижній частині таблиці.
Протистояння у Черкасах стане одним із центральних у турі. ЛНЗ має 18 очок після 11 матчів і посідає шосте місце. У попередньому турі команда Віталія Пономарьова здолала "Зорю" (2:1), а її безпрограшна серія в чемпіонаті триває вже чотири поєдинки.
"Полісся" продовжує переслідувати "Шахтар" у боротьбі за лідерство. Житомиряни набрали 28 очок після 11 матчів і відстають від донеччан на один бал. У попередньому турі команда Руслана Ротаня перемогла "Верес" (2:0), а її безпрограшна серія в УПЛ налічує вісім матчів.
Особливо цікава статистика домашніх зустрічей. ЛНЗ програв "Поліссю" всі три матчі на своєму полі в УПЛ із загальним рахунком 2:6. Водночас у Житомирі черкаський клуб двічі перемагав і ще одного разу зіграв унічию. Таким чином, у шести попередніх очних зустрічах жодна з команд не перемагала на власному полі.
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