13-й тур Української Прем'єр-ліги сезону-2026/27 розтягнеться на чотири дні та запропонує вболівальникам вісім поєдинків. Серед головних подій – київське дербі між "Динамо" та "Оболонню", зустріч "Карпат" із "Зорею", а також матч ЛНЗ проти "Полісся". Лідер чемпіонату "Шахтар" відкриє програму туру грою з "Лівим Берегом".

13-й тур УПЛ: розклад матчів

Вісім матчів 13-го туру відбудуться з п'ятниці до понеділка. Тур відкриває зустріч "Шахтаря" та "Лівого Берега" – цей матч невипадково винесено на п'ятницю, оскільки вже наступного тижня "Шахтар" зустрінеться із "Фенербахче" в рамках 5-го туру Ліги чемпіонів.



Розклад матчів 13-го туру УПЛ (інфографіка: Sport RBC.UA)

"Шахтар" – "Лівий Берег"

Історія зустрічей в УПЛ: 2 матчі

Перемога "Шахтаря": 2 матчі

Перемога "Лівого Берега": 0 матчів

Нічия: 0 матчів

: перемога "Шахтаря" – 1.28; нічия – 6.80; перемога "Лівого Берега" – 13.72.

"Шахтар" підходить до поєдинку в статусі лідера чемпіонату. Після 12 матчів у команди 29 очок. Безпрограшна серія "гірників" в УПЛ налічує вже вісім зустрічей: шість перемог і дві нічиї. У попередньому турі донеччани зіграли внічию з "Динамо" (0:0).



"Лівий Берег" переживає складніший відрізок. Безвиграшна серія команди в чемпіонаті триває п'ять матчів. У попередньому турі кияни поділили очки з "Оболонню" (1:1), а в дограванні перенесеного поєдинку поступилися "Буковині" (0:3). В активі команди дев'ять очок після 11 матчів.



Водночас у двох попередніх зустрічах в УПЛ "Шахтар" двічі перемагав цього суперника з однаковим рахунком 1:0. Номінально домашній матч "гірників" відбудеться на "Арені Львів".

"Кривбас" – "Кудрівка"

Історія зустрічей в УПЛ: 2 матчі

Перемога "Кривбаса": 2 матчі

Перемога "Кудрівки": 0 матчів

Нічия: 0 матчів

: перемога "Кривбаса" – 1.90; нічия – 4.00; перемога "Кудрівки" – 3.60.

У минулому сезоні, коли "Кудрівка" дебютувала в УПЛ, "Кривбас" двічі переміг новачка еліти із загальним рахунком 5:2. Тепер команди зустрінуться в умовах непростого турнірного становища.

Криворіжці мають сім очок після десяти матчів. У попередньому турі команда зіграла внічию з "Епіцентром" (1:1), а перед цим поступилася "Динамо" (0:2). Матч проти "Кудрівки" матиме велике значення для "Кривбасу", адже перемога дозволить червоно-білим піти з останньої сходинки у турнірній таблиці. А Олександр Петраков може здобути дебютну перемогу на чолі "Кривбасу" в УПЛ.



"Кудрівка" має в активі вісім очок після 12 матчів. У попередньому турі команда здобула перемогу над "Чорноморцем" (1:0), перервавши невдалий відрізок. Водночас її безвиграшна гостьова серія в УПЛ триває вже 13 матчів.

"Колос" – "Харків"

Історія зустрічей в УПЛ: 8 матчів

Перемога "Колоса": 3 матчі

Перемога "Харкова": 2 матчі

Нічия: 3 матчі

: перемога "Колоса" – 3.80; нічия – 3.25; перемога "Харкова" – 2.08.

"Харків" проводить один із найкращих відрізків серед команд чемпіонату. В активі підопічних Младена Бартуловича 21 очко після дев'яти матчів. Переможна серія харків'ян в УПЛ налічує шість поєдинків.



"Колос" набрав 12 очок після десяти матчів. У попередньому турі ковалівці зіграли внічию з "Буковиною" (1:1), а перед цим здолали «Верес» (2:0). Команда Руслана Костишина має позитивну гольову серію в чемпіонаті – забивала в кожному з останніх п'яти матчів, загалом відзначившись десять разів.



Попри це, саме "Харків" має перевагу в останніх очних протистояннях: "Колос" не перемагає цього суперника вже чотири матчі поспіль. Водночас на своєму полі ковалівці досі не поступалися харків'янам в УПЛ: дві перемоги та дві нічиї в чотирьох зустрічах.

"Карпати" – "Зоря"

Історія зустрічей в УПЛ: 40 матчів

Перемога "Карпат": 12 матчів

Перемога "Зорі": 19 матчів

Нічия: 9 матчів

: перемога "Карпат" – 2.05; нічия – 3.33; перемога "Зорі" – 3.80.

Це одне з найбільш інтригуючих протистоянь туру. "Карпати" мають 19 очок після 11 матчів і посідають п'яте місце. Львів'яни потужно провели зустріч із "Кудрівкою", розгромивши суперника з рахунком 5:0. Водночас матч попереднього туру проти "Харкова" перервали через повітряну тривогу за рахунку 1:2.



"Зоря" має 18 очок після 12 матчів і йде сьомою. У попередньому турі луганці поступилися ЛНЗ (1:2), а перед цим здолали "Епіцентр" (1:0). Команда Віктора Скрипника демонструє сильні результати на виїзді: її безпрограшна гостьова серія в чемпіонаті триває вже вісім матчів – п'ять перемог і три нічиї.



Історична статистика також додає інтриги. Загалом "Зоря" має перевагу за кількістю перемог, але на полі "Карпат" господарі виграли десять із 20 зустрічей. Водночас львів'яни не можуть перемогти луганців уже 18 матчів поспіль, а їхня програшна серія налічує дев'ять поєдинків.

"Верес" – "Буковина"

Історія зустрічей в елітному дивізіоні: 4 матчі

Перемога "Вереса": 2 матчі

Перемога "Буковини": 1 матч

Нічия: 1 матч

: перемога «Вереса» – 3.60; нічия – 3.66; перемога «Буковини» – 1.96.

Команди зіграють між собою в елітному дивізіоні вперше з сезону 1993/94. Тоді "Верес" двічі переміг "Буковину" на власному полі. Загалом рівняни не програють чернівчанам у трьох офіційних зустрічах поспіль.

Нинішній сезон складається для "Вереса" непросто. Команда має дев'ять очок після 12 матчів, а її програшна серія в УПЛ досягла п'яти поєдинків. У попередньому турі рівняни поступилися "Поліссю" (0:2), а перед цим програли "Чорноморцю" (1:3).



"Буковина" поступово адаптується до елітного дивізіону. Чернівчани набрали 13 очок після 12 матчів і не програють у чемпіонаті три зустрічі поспіль. У попередньому турі команда зіграла внічию з "Колосом" (1:1), а в перенесеному матчі здолала "Лівий Берег" (3:0).

"Динамо" – "Оболонь"

Історія зустрічей в УПЛ: 6 матчів

Перемога "Динамо": 5 матчів

Перемога "Оболоні": 0 матчів

Нічия: 1 матч

: перемога "Динамо" – 1.17; нічия – 7.00; перемога "Оболоні" – 15.00.

Київське дербі стане однією з головних подій 13-го туру. "Динамо" має 23 очки після 11 матчів і посідає третє місце. У попередньому турі кияни зіграли внічию із "Шахтарем" (0:0), а перед цим перемогли "Кривбас" (2:0).

"Оболонь" перебуває в нижній частині турнірної таблиці. У команди вісім очок після 11 матчів. У попередньому турі "пивовари" поділили очки з "Лівим Берегом" (1:1), а перед цим поступилися «Шахтарю» (0:2).



Киянам все ще не допоможе дискваліфікований Андрій Ярмоленко. Натомість, нещодавно до загальної групи повернувся Віталій Буяльський.

"Чорноморець" – "Епіцентр"

Історія офіційних зустрічей в УПЛ: команди ще не грали між собою

: перемога "Чорноморця" – 3.00; нічия – 3.10; перемога "Епіцентра" – 2.45.

Це буде перша офіційна зустріч "Чорноморця" та "Епіцентра" в УПЛ. Одесити мають дев'ять очок після 11 матчів. У попередньому турі команда поступилася "Кудрівці" (0:1), а перед цим здолала "Верес" (3:1).

"Епіцентр" набрав десять очок після 12 поєдинків. У попередньому турі команда Сергія Нагорняка зіграла внічию з "Кривбасом" (1:1), а перед цим поступилася "Зорі" (0:1). Безвиграшна серія кам'янчан у чемпіонаті триває вже вісім матчів, а пропускна – сім.

"Чорноморець" також має проблеми з результатами на власному полі: безвиграшна домашня серія одеситів в УПЛ налічує чотири зустрічі. Тож обидва суперники матимуть мотивацію перервати невдалі тенденції та покращити становище в нижній частині таблиці.

ЛНЗ – "Полісся"

Історія зустрічей в УПЛ: 6 матчів

Перемога ЛНЗ: 2 матчі

Перемога "Полісся": 3 матчі

Нічия: 1 матч

: перемога ЛНЗ – 3.60; нічия – 2.90; перемога "Полісся" – 2.28.

Протистояння у Черкасах стане одним із центральних у турі. ЛНЗ має 18 очок після 11 матчів і посідає шосте місце. У попередньому турі команда Віталія Пономарьова здолала "Зорю" (2:1), а її безпрограшна серія в чемпіонаті триває вже чотири поєдинки.

"Полісся" продовжує переслідувати "Шахтар" у боротьбі за лідерство. Житомиряни набрали 28 очок після 11 матчів і відстають від донеччан на один бал. У попередньому турі команда Руслана Ротаня перемогла "Верес" (2:0), а її безпрограшна серія в УПЛ налічує вісім матчів.



Особливо цікава статистика домашніх зустрічей. ЛНЗ програв "Поліссю" всі три матчі на своєму полі в УПЛ із загальним рахунком 2:6. Водночас у Житомирі черкаський клуб двічі перемагав і ще одного разу зіграв унічию. Таким чином, у шести попередніх очних зустрічах жодна з команд не перемагала на власному полі.

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