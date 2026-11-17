Півзахисник київського "Динамо" Віталій Буяльський близький до повернення на футбольне поле після тривалої травми. Футболіст зізнався, що майже два місяці не тренувався та вперше в кар'єрі проходив настільки складне відновлення.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на коментар Буяльського офіційному сайту "Динамо" .

Буяльський повернувся до тренувань після двох місяців паузи

Півзахисник "Динамо" розповів, що пропустив значну частину першого кола через травму. За його словами, відновлення виявилося складнішим і тривалішим, ніж очікувалося.

"Вперше в кар'єрі отримав таку травму й настільки довго відновлювався. Зараз почуваюся добре, тренуюся з командою лише четвертий день, тому поступово набираю форму. Авжеж, поки важкувато, бо хлопці в тонусі", - зазначив Буяльський.

Футболіст також зізнався, що психологічно найважче було спостерігати за домашніми матчами команди з трибун, адже він дуже хотів допомогти партнерам на полі.

Футболіст поки не готовий назвати дату повернення

Буяльський пояснив, що тренування в загальній групі суттєво відрізняються від індивідуальної роботи через інтенсивність і навантаження. Тому йому потрібен додатковий час, щоб відновити оптимальні кондиції.

На думку півзахисника, міжнародна пауза сприяє його поверненню, оскільки дає можливість поступово набирати форму без поспіху. Водночас конкретної дати повернення на поле футболіст поки не називає.

"Сподіваюся, що незабаром, але не будемо загадувати наперед. Потрібно зрозуміти, як почуватимуся після тренувань у загальній групі", - підсумував Буяльський.