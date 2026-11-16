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Футбол 16 листопада 2026 · 17:10

Скандальний легіонер повернувся до "Динамо" та одразу нагадав про себе дублем

Сенегальський вінгер відзначився двома голами у контрольному матчі молодіжної команди киян проти "Зорі"
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Скандальний легіонер повернувся до "Динамо" та одразу нагадав про себе дублем
Діалло повернувся до матчів за молодіжку киян (Фото: ФК "Динамо")

Самба Діалло знову перебуває у розташуванні київського "Динамо". Сенегальський футболіст відзначився дублем у контрольному матчі команди U-21 проти однолітків із луганської "Зорі", який завершився перемогою киян з рахунком 5:1.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на портал "Динамоманія".

Діалло повернувся до "Динамо" та оформив дубль

Головною подією контрольного матчу молодіжних команд "Динамо" та "Зорі" стало повернення Самби Діалло до складу київського клубу. Сенегалець не лише знову приєднався до команди, а й одразу продемонстрував результативність, двічі відзначившись у воротах суперника.

Зустріч завершилася розгромною перемогою "Динамо" U-21 з рахунком 5:1. Окрім Діалло, у складі киян забивали Бекерський, Осипенко, який реалізував пенальті, та Федоренко.

Що відомо про перебування Діалло в "Динамо"

Самба приєднався до київського клубу влітку 2021-го року. Після яскравих виступів у Юнацькій лізі УЄФА інтерес до футболіста приписували таким європейським грандам, як "Баварія" та "Манчестер Сіті".

Однак закріпитися в першій команді "Динамо" сенегальцю не вдалося. Олександр Шовковський не розраховував на гравця, тому минулий сезон Діалло провів в оренді в єрусалимському "Хапоелі".

Після повернення до Києва восени футболіст не мав регулярної ігрової практики та не залучався до тренувань із першою командою. Винятком став товариський матч проти "Епіцентра" під час міжнародної паузи.

Де міг продовжити кар'єру сенегалець

Після завершення оренди в Ізраїлі Діалло мав варіанти продовження кар'єри в Сербії та Туреччині. Також інтерес до нього проявляли французькі клуби Ліги 2 - "Ам'єн", "Ансі" та "По", іспанський "Кастельйон", а також команди з Катару й Об'єднаних Арабських Еміратів.

Втім, жодна з пропозицій не зацікавила футболіста, і він залишився в системі "Динамо". Контракт Діалло з київським клубом розрахований до 31 грудня 2026 року.

Раніше ми повідомляли, що ексочільник академії "Шахтаря" отримав керівну посаду в "Динамо".

Теги: Футбол Динамо
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