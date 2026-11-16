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Футбол 16 ноября 2026 · 17:10

Скандальный легионер вернулся в "Динамо" и сразу напомнил о себе дублем

Сенегальский вингер отметился двумя голами в контрольном матче молодежной команды киевлян против "Зари"
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Скандальный легионер вернулся в "Динамо" и сразу напомнил о себе дублем
Диалло вернулся к матчам за молодежку киевлян (Фото: ФК "Динамо")

Самба Диалло снова находится в расположении киевского "Динамо". Сенегальский футболист отметился дублем в контрольном матче команды U-21 против сверстников из луганской "Зари", завершившейся победой киевлян со счетом 5:1.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на портал "Динамомания".

Диалло вернулся в "Динамо" и оформил дубль

Главным событием контрольного матча молодежных команд "Динамо" и "Зари" стало возвращение Самбы Диалло в состав киевского клуба. Сенегалец не только снова присоединился к команде, но и сразу показал результативность, дважды отличившись в воротах соперника.

Встреча завершилась разгромной победой "Динамо" U-21 со счётом 5:1. Кроме Диалло, в составе киевлян забивали Бекерский, реализовавший пенальти Осипенко и Федоренко.

Что известно о пребывании Диалло в "Динамо"

Самба присоединился к киевскому клубу летом 2021 года. После ярких выступлений в Юношеской лиге УЕФА интерес к футболисту приписывали таким европейским грандам, как "Бавария" и "Манчестер Сити".

Однако закрепиться в первой команде "Динамо" сенегальцу не удалось. Александр Шовковский не рассчитывал на игрока, потому прошлый сезон Диалло провел в аренде в иерусалимском "Хапоэле".

После возвращения в Киев осенью футболист не имел регулярной игровой практики и не привлекался к тренировкам с первой командой. Исключением стал товарищеский матч против "Эпицентра" во время международной паузы.

Где мог продолжить карьеру сенегалец

После завершения аренды в Израиле у Диалло были варианты продолжения карьеры в Сербии и Турции. Также интерес к нему проявляли французские клубы Лиги 2 – "Амьен", "Анси" и "По", испанский "Кастельон", а также команды из Катара и Объединенных Арабских Эмиратов.

Впрочем, ни одно из предложений не заинтересовало футболиста, и он остался в системе "Динамо". Контракт "Диалло" с киевским клубом рассчитан до 31 декабря 2026 года.

Ранее мы сообщали, что эксочельщик академии "Шахтера" получил руководящий пост в "Динамо".

Теги: Футбол Динамо
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