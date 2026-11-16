Клопп публічно принизив Інфантіно та поставив під сумнів його право керувати ФІФА

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на BBC Sport .

"Не думав, що буде ще гірше"

Юрген Клопп, який очолив збірну Німеччини в липні, заявив, що діяльність Джанні Інфантіно завдає шкоди грі. На думку фахівця, його перебування на посаді стало навіть більшим розчаруванням, ніж епоха попереднього президента організації Зеппа Блаттера, який пішов у відставку у 2015 році через гучний корупційний скандал.

"Я стежу за футболом багато років. Є люди, які розуміються на цьому набагато краще за мене. Але я думаю, що зараз більшість погоджується – зміни мали б великий сенс. Я не думав, що після Зеппа Блаттера справи можуть піти ще гірше, але декому вдалося зробити саме це", – наголосив тренер.

Клопп висловив упевненість, що наступний керівник ФІФА точно впорається з роботою краще, якщо на цю посаду прийде людина, яка щиро переймається майбутнім спорту, а не керується суто фінансовими інтересами.

Скандал у ФІФА та майбутні вибори

Заява Клоппа пролунала на тлі гострої політичної кризи навколо Інфантіно, який очолює ФІФА з лютого 2016 року і планує переобратися на новий термін у березні 2027-го.

Позиції чинного президента похитнулися після викриття проєкту Fifa Forward Enterprise (FFE), який передбачав продаж часток прав на чемпіонат світу та інші турніри приватним інвесторам. Попри те, що Інфантіно згорнув цю ініціативу та перепросив перед Радою ФІФА, опозиція продовжує тиск.

Зокрема УЄФА неодноразово вимагав відставки швейцарця, підготував проти нього кримінальні позови та звернувся до трьох судів у США з вимогою оприлюднити всю документацію щодо проєкту FFE.

Хто претендує на посаду

Офіційний дедлайн подачі заявок спливає вже в середу, 18 листопада. Вибори президента ФІФА пройдуть 18 березня 2027 року у Рабаті (Марокко).

Наразі кинути виклик Інфантіно наважилися лише колишній захисник "Тоттенгема" Рамон Вега та почесний президент Асоціації футболу Японії Кодзо Тасіма.

Водночас УЄФА продовжує термінові пошуки ще одного альтернативного кандидата до закриття реєстрації. Великі надії пов'язувалися з колишнім наставником лондонського "Арсенала" Арсеном Венгером, який відповідає у ФІФА за глобальний розвиток футболу. Але він вирішив відмовитися від участі в перегонах.