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Футбол 16 листопада 2026 · 14:38

Шевченко терміново прибув до збірної після серії поразок: що чекає на Мальдеру

Президент УАФ зустрівся з тренерським штабом напередодні вирішального матчу з Грузією
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Шевченко терміново прибув до збірної після серії поразок: що чекає на Мальдеру
Андрій Шевченко (фото: Getty Images)

Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко відвідав розташування національної збірної України напередодні заключного матчу групового етапу Ліги націй. Візит відбувся на тлі серії невдалих результатів команди, яка програла три поєдинки поспіль.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на "Взбірна".

Криза та доля Мальдери

Робочий візит Андрія Шевченка на тренування національної команди відбувся 16 листопада. Зустріч пройшла після болючої серії з трьох поспіль поразок збірної України в поточному розіграші Ліги націй, останньою з яких стала мінімальна невдача в поєдинку проти Північної Ірландії (0:1).

Попри кризу результатів, керівництво УАФ вирішило підтримати італійського наставника. За підсумками розмови стало відомо, що питання про відставку Андреа Мальдери наразі не розглядається – фахівець продовжує роботу з повним кредитом довіри від асоціації.

Завдання на матч із Грузією

Водночас перед тренерським штабом поставлена чітка спортивна мета на фініш групового турніру. Національна команда має здобути перемогу над збірною Грузії у заключному турі Ліги націй УЄФА.

Ця гра стане ключовою для "синьо-жовтих" у спробі перервати невдалу серію та завершити осінній цикл на позитивній ноті.

Заключний поєдинок України в групі Ліги націй-2026/27 проти збірної Грузії пройде у вівторок, 17 листопада, у словацькому Кошице. Початок – о 21:45 за київським часом.

Раніше стало відомо, у якому кошику буде збірна України під час жеребкування відбору Євро-2028.

Теги: Андрій Шевченко Футбол Ліга націй
Головні матчі
Ліга націй 16 листопада 21:45
Німеччина - : - Нідерланди
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